Комментатор Андронов объяснил, чем матч Россия – Камерун войдет в историю

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов выделил деталь матча Россия – Камерун (1:0).

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Единственный гол забил Федор Чалов – дебютный для него за сборную.

Камерунцы нарушили режим перед матчем.

«А знаете, чем матч Россия-Камерун войдет в историю? В нем не сыграл ни один игрок «Зенита».

Я уж и не вспомню, когда такое было... Да, Катар не в счет, там три матча за четыре дня, это невозможно воспринимать всерьез», – написал журналист.