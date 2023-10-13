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    • Комментатор Андронов объяснил, чем матч Россия – Камерун войдет в историю

    Комментатор Андронов объяснил, чем матч Россия – Камерун войдет в историю

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов выделил деталь матча Россия – Камерун (1:0).

    • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.
    • Камерунцы нарушили режим перед матчем.

    «А знаете, чем матч Россия-Камерун войдет в историю? В нем не сыграл ни один игрок «Зенита».

    Я уж и не вспомню, когда такое было... Да, Катар не в счет, там три матча за четыре дня, это невозможно воспринимать всерьез», – написал журналист.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1591

      SLADE2019 36 минут назад

      Вообще то в таких играх, не хочу никого обижать, можно было и сборную ФНЛ выставить. Эка невидаль, без немытых играли. Тем более, там и брать из наших особо некого.

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      Рейтинг: +13382

      Вомбат 47 минут назад

      И короткая же память у этого так называемого спортивного журналиста. Осенью в 2006 в отборе ЧЕ против Эстонии в команде не было ни одного зенитовца. Погребняк тогда еще играл за Томь, а Аршавин был травмирован, и его весь матч заменял Титов. Ну а Кержакова Хиддинк почему-то не вызывал из Севильи никогда.

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      Рейтинг: +1591

      SLADE2019 > Вомбат 40 минут назад

      Так он и написал, что не вспомнит. 2006 год по прошествии 17 лет можно и подзабыть.

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      Рейтинг: +6994

      Давид59 1 час назад

      Всё это п***б в сторону Зенита, который делает ставку на бразильцев. Ну кто ж виноват, что поколение наших очень слабое. Ждём новых Аршавиных.

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