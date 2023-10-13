Комментатор Андронов объяснил, чем матч Россия – Камерун войдет в историю

Вообще то в таких играх, не хочу никого обижать, можно было и сборную ФНЛ выставить. Эка невидаль, без немытых играли. Тем более, там и брать из наших особо некого.
Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов выделил деталь матча Россия – Камерун (1:0).
- Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- Единственный гол забил Федор Чалов – дебютный для него за сборную.
- Камерунцы нарушили режим перед матчем.
«А знаете, чем матч Россия-Камерун войдет в историю? В нем не сыграл ни один игрок «Зенита».
Я уж и не вспомню, когда такое было... Да, Катар не в счет, там три матча за четыре дня, это невозможно воспринимать всерьез», – написал журналист.