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    • Трент Александер-Арнольд назвал самого сложного соперника в карьере

    Трент Александер-Арнольд назвал самого сложного соперника в карьере

    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о самом сложном сопернике, которому ему проходилось противостоять в своей карьере.

    «Я бы сказал, что это Брэндон Баркер, который играл за «Манчестер Сити». Тогда мне было 18 лет, я играл за юношескую команду до 21 года. Впервые в истории мы были обыграны со счeтом 3:0. Баркер забил два гола и отдал результативную передачу. В том матче я вышел на замену на 60-й минуте. И по сей день я думаю, что это тот соперник, который просто уничтожил меня. Со мной раньше никогда такого не происходило. В тот момент я подумал: «Этот парень станет лучшим игроком в мире». Я никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро, остро и эффективно, поэтому я бы назвал Брэндона Баркера», – заявил Александер-Арнольд.

    • Сейчас 27-летний Брэндон Баркер выступает за кипрскую «Омонию».
    • Самым высоким достижением в карьере Баркера является чемпионский титул в составе шотландского «Рейнджерса».

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    Источник: Daily Mail

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