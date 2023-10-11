Головин не сыграет с Камеруном и Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Александр Головин пропустит товарищеские матчи с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).

«Головину сделали медобследование, и это та травма, о которой говорил вчера. Опять почувствовал те же боли в том же месте.

Остальные все здоровы. Не было кого-то еще? Вам показалось. Головин не сыграет ни с Камеруном, ни с Кенией», – сказал тренер.