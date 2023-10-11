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    Головин не сыграет с Камеруном и Кенией

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Александр Головин пропустит товарищеские матчи с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).

    «Головину сделали медобследование, и это та травма, о которой говорил вчера. Опять почувствовал те же боли в том же месте.

    Остальные все здоровы. Не было кого-то еще? Вам показалось. Головин не сыграет ни с Камеруном, ни с Кенией», – сказал тренер.

    • Головин выступает за «Монако».
    • Он вернется в клуб, где продолжит восстановление.
    • Головин – лучший игрок «Монако» в сентябре.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +674

      gunstilzit 18 минут назад

      Ссытся Головин уже не впервый раз.
      Армеец,хули.

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