Джикия высказался об адаптации Бакаева в ОАЭ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил, удалось ли адаптироваться Зелимхану Бакаеву в «Аль-Вахде».
Клуб из ОАЭ в сентябре арендовал 27-летнего футболиста у «Зенита».
«Созванивался с Бакаевым недавно, поздравил его с первым ассистом. У Зелимхана все хорошо.
Работает, тренируется, уже отдает результативные передачи. Он молодец!» – заявил Джикия.
- Арендное соглашение действует до конца сезона-2023/24 и не предусматривает опции выкупа.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- У него 1 голевая передача в 3 играх (85 минут).
Источник: Sport24