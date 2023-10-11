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    Джикия высказался об адаптации Бакаева в ОАЭ

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил, удалось ли адаптироваться Зелимхану Бакаеву в «Аль-Вахде».

    Клуб из ОАЭ в сентябре арендовал 27-летнего футболиста у «Зенита».

    «Созванивался с Бакаевым недавно, поздравил его с первым ассистом. У Зелимхана все хорошо.

    Работает, тренируется, уже отдает результативные передачи. Он молодец!» – заявил Джикия.

    • Арендное соглашение действует до конца сезона-2023/24 и не предусматривает опции выкупа.
    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • У него 1 голевая передача в 3 играх (85 минут).

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    Источник: Sport24

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