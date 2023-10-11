Джикия высказался об адаптации Бакаева в ОАЭ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил, удалось ли адаптироваться Зелимхану Бакаеву в «Аль-Вахде».

Клуб из ОАЭ в сентябре арендовал 27-летнего футболиста у «Зенита».

«Созванивался с Бакаевым недавно, поздравил его с первым ассистом. У Зелимхана все хорошо.

Работает, тренируется, уже отдает результативные передачи. Он молодец!» – заявил Джикия.