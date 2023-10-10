В «Спартаке» высказались о ситуации с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с Георгием Джикией.

Защитник перестал попадать в основу команды.

Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 гдоа.

«Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия – наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку».

Вопрос о контракте не поднимался, но вернемся к нему в нужный момент», – сказал Малышев.

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