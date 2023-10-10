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    В «Спартаке» высказались о ситуации с Джикией

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с Георгием Джикией.

    • Защитник перестал попадать в основу команды.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 гдоа.

    «Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия – наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку».

    Вопрос о контракте не поднимался, но вернемся к нему в нужный момент», – сказал Малышев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20261

      NewLife 5 часов назад

      Малышев - пустышка, рассуждает не как ген директор, который действует в интересах клуба, а как охающий сопливый фанат.

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