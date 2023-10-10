В «Спартаке» высказались о ситуации с Джикией

Малышев - пустышка, рассуждает не как ген директор, который действует в интересах клуба, а как охающий сопливый фанат.
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с Георгием Джикией.
- Защитник перестал попадать в основу команды.
- Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 гдоа.
«Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия – наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку».
Вопрос о контракте не поднимался, но вернемся к нему в нужный момент», – сказал Малышев.