Гвардиола ответил, будет ли он работать в Италии

Он не пойдет в команды, в которых нет денег или они не доминируют в чемпионате. Он никогда не тренировал средний клуб, всегда были топы. Вообще не считаю его хорошим тренером.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, есть ли у него планы попробовать свои силы в Серии А.
«Ювентус»? Они никогда не связывались со мной. В Италии очень хорошая кухня.
Стал бы я их тренировать? Мне очень нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска», – заявил Гвардиола.
- Испанец возглавляет «Сити» с 2016 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла требл.
- «Ювентус» сейчас тренирует Массимилиано Аллегри.