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    Гвардиола ответил, будет ли он работать в Италии

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, есть ли у него планы попробовать свои силы в Серии А.

    «Ювентус»? Они никогда не связывались со мной. В Италии очень хорошая кухня.

    Стал бы я их тренировать? Мне очень нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска», – заявил Гвардиола.

    • Испанец возглавляет «Сити» с 2016 года.
    • В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла требл.
    • «Ювентус» сейчас тренирует Массимилиано Аллегри.

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    Источник: Goal

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    09.10.2023 19:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      Царь Бомжей 6 часов назад

      Он не пойдет в команды, в которых нет денег или они не доминируют в чемпионате. Он никогда не тренировал средний клуб, всегда были топы. Вообще не считаю его хорошим тренером.

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