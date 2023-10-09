Гвардиола ответил, будет ли он работать в Италии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, есть ли у него планы попробовать свои силы в Серии А.

«Ювентус»? Они никогда не связывались со мной. В Италии очень хорошая кухня.

Стал бы я их тренировать? Мне очень нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуска», – заявил Гвардиола.