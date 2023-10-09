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    • Джикия – о Соболеве: «Если разговаривать с ним после каждой желтой, с ума сойдешь»

    Джикия – о Соболеве: «Если разговаривать с ним после каждой желтой, с ума сойдешь»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отсутствие нападающего Александра Соболева в матче с ЦСКА из-за перебора желтых карточек.

    – С ЦСКА было сложно без Соболева?

    – Саша – ключевой игрок. Его отсутствие в дерби сказалось на игре впереди.

    – У Соболева много необязательных карточек. Вы разговаривали с ним об этом?

    – Нет. Это стечение обстоятельств. Если с ним разговаривать после каждой желтой карточки, с ума сойдешь.

    • «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА – 2:2.
    • Команда Гильермо Абаскаля занимает 5-е место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3433

      alefreddy 5 минут назад

      он коллекционер карточек.не раз задумаешься о сплаве Николосона и Бальде

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