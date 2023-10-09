Джикия – о Соболеве: «Если разговаривать с ним после каждой желтой, с ума сойдешь»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отсутствие нападающего Александра Соболева в матче с ЦСКА из-за перебора желтых карточек.

– С ЦСКА было сложно без Соболева?

– Саша – ключевой игрок. Его отсутствие в дерби сказалось на игре впереди.

– У Соболева много необязательных карточек. Вы разговаривали с ним об этом?

– Нет. Это стечение обстоятельств. Если с ним разговаривать после каждой желтой карточки, с ума сойдешь.