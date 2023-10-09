«Был в минуте от отставки»: Аршавин – об Абаскале

Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби... Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля.

Сейчас есть две недели, потом они играют с «Пари НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры и все будет нормально.

На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя по мне, это фланговый игрок, а не центра поля.

– Треть чемпионата позади, а Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания?

– Не знаю, может он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают.