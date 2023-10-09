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    «Был в минуте от отставки»: Аршавин – об Абаскале

    Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    – Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби... Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля.

    Сейчас есть две недели, потом они играют с «Пари НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры и все будет нормально.

    На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя по мне, это фланговый игрок, а не центра поля.

    – Треть чемпионата позади, а Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания?

    – Не знаю, может он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают.

    • «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
    • У команды 3 матча подряд без побед.
    • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20236

      NewLife 1 час назад

      "– Треть чемпионата позади, а Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания?
      – Не знаю, может он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают."
      Не надо искать, ведь оптимальное сочетание для Абаскаля - чемодан, вокзал, Испания, и забрать с собой в виде бонуса за проделанную работу Денисова и Литвинова.

      1
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      Рейтинг: +16673

      Алексей З > NewLife 1 час назад

      Ну Литвинова я поберёг бы а вот с Денисовым запросто отдал бы Мозеса, Дуарте, Мартинса и Медину. Меньше народа и выбор костяка более очевиден, осталось бы тупо наигрывать связ , а не шарахаться каждый матч.

      1
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      Рейтинг: +1579

      SLADE2019 > Алексей З 1 час назад

      Все-таки в списке я бы замену сделал, вместо Медины Игнатов. Как на стадионе игра смотрелась? Ничью отметили, или желание отправить в отставку тренера отбило желание?

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      Рейтинг: +1579

      SLADE2019 > NewLife 1 час назад

      И что они у него делать будут? Один садовником, другой машины мыть?

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      Рейтинг: +1579

      SLADE2019 1 час назад

      Я все время считал, что человеку до зимнего перерыва надо дать доработать, но с каждой игрой это мнение начинает трансформировать в немедленную отставку. Вчерашняя игра Спартака - позорище. На ничью и близко не наиграли. Игнатова, такое впечатление, что по компьютерным играм футболу обучали. Один единственный за игру толковый пас Рябчук выдал, но то, что сделал Игнатов не подлежит объяснению. Второй гол - откровенное счастье для одних и несчастье для других. Дыр-дыр в пользу красно-белых.

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