«Был в минуте от отставки»: Аршавин – об Абаскале

Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
– Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби... Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля.
Сейчас есть две недели, потом они играют с «Пари НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры и все будет нормально.
На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя по мне, это фланговый игрок, а не центра поля.
– Треть чемпионата позади, а Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания?
– Не знаю, может он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают.
- «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
- У команды 3 матча подряд без побед.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
Источник: «Матч ТВ»