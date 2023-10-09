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«Был в минуте от отставки»: Аршавин – об Абаскале

9 октября 2023, 10:33
5

Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби... Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля.

Сейчас есть две недели, потом они играют с «Пари НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры и все будет нормально.

На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя по мне, это фланговый игрок, а не центра поля.

– Треть чемпионата позади, а Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания?

– Не знаю, может он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают.

  • «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
  • У команды 3 матча подряд без побед.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Аршавин Андрей Медина Хесус Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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SLADE2019
1696837870
Я все время считал, что человеку до зимнего перерыва надо дать доработать, но с каждой игрой это мнение начинает трансформировать в немедленную отставку. Вчерашняя игра Спартака - позорище. На ничью и близко не наиграли. Игнатова, такое впечатление, что по компьютерным играм футболу обучали. Один единственный за игру толковый пас Рябчук выдал, но то, что сделал Игнатов не подлежит объяснению. Второй гол - откровенное счастье для одних и несчастье для других. Дыр-дыр в пользу красно-белых.
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NewLife
1696837877
"– Треть чемпионата позади, а Абаскаль все еще не может найти оптимальные сочетания? – Не знаю, может он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают." Не надо искать, ведь оптимальное сочетание для Абаскаля - чемодан, вокзал, Испания, и забрать с собой в виде бонуса за проделанную работу Денисова и Литвинова.
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Купа Купыч
1696846172
Кого интересует. мнение Шершавого. Советчиков до хрена и каждый мнит себя тренером. Дайте Рыжику спокойно работать.
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