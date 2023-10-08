Джикия высказался о потере места в основе «Спартака»

Защитника «Спартака» Георгия Джикию спросили о будущем.

«Приятно, что многие переживают за мое будущее.

Понимаю ли я, почему стал меньше играть? Это не ко мне вопрос.

Говорит ли тренер мне, почему я не играю? Нет.

Понимаю ли я, что Срджан Бабич – это замена мне? То, что он играет на моей позиции и у него левая нога, – это факт. Конечно, я это понимаю.

Возникло ли ощущение, что мне ищут замену? Могу об этом дома сидеть размышлять. Факт в том, что у меня есть контракт. Я его отработаю и до конца буду делать свою работу профессионально. На данный момент разговоров о продлении нет», – сказал игрок.

Джикия в клубе с 2017 года.

Контракт истечет летом.

Джикия остался в запасе в 4 матчах РПЛ подряд.

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