Джикия высказался о потере места в основе «Спартака»

Защитника «Спартака» Георгия Джикию спросили о будущем.
«Приятно, что многие переживают за мое будущее.
Понимаю ли я, почему стал меньше играть? Это не ко мне вопрос.
Говорит ли тренер мне, почему я не играю? Нет.
Понимаю ли я, что Срджан Бабич – это замена мне? То, что он играет на моей позиции и у него левая нога, – это факт. Конечно, я это понимаю.
Возникло ли ощущение, что мне ищут замену? Могу об этом дома сидеть размышлять. Факт в том, что у меня есть контракт. Я его отработаю и до конца буду делать свою работу профессионально. На данный момент разговоров о продлении нет», – сказал игрок.
- Джикия в клубе с 2017 года.
- Контракт истечет летом.
- Джикия остался в запасе в 4 матчах РПЛ подряд.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого