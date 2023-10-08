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Джикия высказался о потере места в основе «Спартака»

8 октября 2023, 22:19
2

Защитника «Спартака» Георгия Джикию спросили о будущем.

«Приятно, что многие переживают за мое будущее.

Понимаю ли я, почему стал меньше играть? Это не ко мне вопрос.

Говорит ли тренер мне, почему я не играю? Нет.

Понимаю ли я, что Срджан Бабич – это замена мне? То, что он играет на моей позиции и у него левая нога, – это факт. Конечно, я это понимаю.

Возникло ли ощущение, что мне ищут замену? Могу об этом дома сидеть размышлять. Факт в том, что у меня есть контракт. Я его отработаю и до конца буду делать свою работу профессионально. На данный момент разговоров о продлении нет», – сказал игрок.

  • Джикия в клубе с 2017 года.
  • Контракт истечет летом.
  • Джикия остался в запасе в 4 матчах РПЛ подряд.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (2)
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СПбМерлин
1696795907
Давно и много писал здесь о том, что Джикия совершенно не соответствует уровню такой команды. Так что все справедливо. Другое дело, что раньше заменить его было некем - остальные защитники были примерно такие же.
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ScarlettOgusania
1696797943
по всему видно, что переживает Джикия, но ведь и правда, сильно сдал, да может, и всегда играл на уровне Амкара, не стараясь выйти на уровень Спартака, в себе надо искать проблему, Джордж...
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