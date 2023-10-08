⚡ РПЛ. «Спартак» вырвал ничью у ЦСКА (2:2) – Медина забил на 97-й минуте

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в центральном матче 11-го тура РПЛ – 2:2.

В составе ЦСКА дубль сделал Милан Гайич.

У «Спартака» отличились Квинси Промес и Хесус Медина. Парагваец, выступавший ранее за ЦСКА, забил на 97-й минуте.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гайич, 31; 1:1 – Промес, 41; 1:2 – Гайич, 61; 2:2 – Медина, 90+7.

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