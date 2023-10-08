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    • ⚡ РПЛ. «Спартак» вырвал ничью у ЦСКА (2:2) – Медина забил на 97-й минуте

    ⚡ РПЛ. «Спартак» вырвал ничью у ЦСКА (2:2) – Медина забил на 97-й минуте

    «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в центральном матче 11-го тура РПЛ – 2:2.

    В составе ЦСКА дубль сделал Милан Гайич.

    У «Спартака» отличились Квинси Промес и Хесус Медина. Парагваец, выступавший ранее за ЦСКА, забил на 97-й минуте.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гайич, 31; 1:1 – Промес, 41; 1:2 – Гайич, 61; 2:2 – Медина, 90+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    08.10.2023 21:00
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    Комментарии120
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      Рейтинг: +71

      СПбМерлин 3 часа назад

      Не понимаю причин наездов на Абаскаля и Спартак. Ведь идут пятыми. Честно говоря, это примерно их законное место. Может быть - третье. Так что пусть работает и вырабатывает стиль команды. Гладишь - и выработает наконец.

      0
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      Рейтинг: +1898

      Спартач80 > СПбМерлин 2 часа назад

      Мразь педикулёзная, тебя сюда звали?...

      0
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      Рейтинг: +81

      Владимир-Филиппов-vkontak 4 часа назад

      Игра была равна...

      0
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      Рейтинг: +6967

      Давид59 4 часа назад

      Федотов ставит ЦСКА игру только до гола (в данном случае до второго гола). А дальше что? Свистать всех в свою штрафную? Опять, как с Зенитом, не проканало.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102707

      zigbert 5 часов назад

      Несколько успокоило что сумели сравнять счет. ЦСКА играл чуть лучше но в конце матча начал откровенно тянуть время за что и поплатился.
      Спартак может играть лучше но не готов сейчас психологически, отсюда и большое количество ошибок.
      Розыгрыш от ворот так и не научились делать. Ничего не получается и как всегда приходится выбивать мяч в аут.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5171

      Бомбардиръ 5 часов назад

      Хрюшки выцарапали ничью. Да ладно. Главное не унывать)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1048

      FCSpartakM > Бомбардиръ 4 часа назад

      должны болелы коней унывать, раз не могут обыграть разобранный Спартак, который из матча к матчу сам себе моменты привозит. Ощущение, что приехали хорошо заряженные середняки попить крови у более серьезного клуба

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11791

      alex1951 5 часов назад

      Ну ,всем понятно ,что я за Динамо....Но вы спартаковцы не судите так строго...
      после 2х //3.14 здюлин сыграть вничью.... это достойно.....
      главное ,чтоб микроклимат в команде был бы положительный...пока так!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19027

      DVOK68 > alex1951 5 часов назад

      Удачи и здоровья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8950

      Беспонтий 5 часов назад

      ничья бездарная и матч прошёл
      но уж поверьте
      что русскому федоту хорошо
      испанскому гильерме хуже смерти

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19027

      DVOK68 5 часов назад

      Хесуса всё ж не зря взяли в команду!
      )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11791

      alex1951 5 часов назад

      Окей....ничья это не еще не поражение.....может этим самым Абскаль спас себя...
      Увольняют тренеров ,а не игроков...все точка...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19027

      DVOK68 5 часов назад

      Помню как в нулевые в играх с конями мы частенько упускали победы,иногда ничьи упускали...много крови попортили нам...
      Теперь,сегодня,вернулся бумеранг)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20228

      NewLife > DVOK68 5 часов назад

      На первых минутах мне показалось, что Джикия укусил Максименко и заразил тормозной бациллой. Макс вообще не понимал,как вводить мяч в игру.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1898

      Спартач80 > NewLife 4 часа назад

      Сколько раз сегодня спас Макси?...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35596

      VVM1964 > Спартач80 4 часа назад

      Было дело - реабилитируется потихоньку ! )

      0
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