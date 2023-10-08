Мелкадзе рассказал, из-за чего испытывает давление

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе сообщил, что находится под давлением.

Накануне «Сочи» проиграл в 11-м туре РПЛ «Зениту» (0:2).

«Сочи» идет в таблице последним.

Мелкадзе – воспитанник «Спартака».

«Мы проиграли сильному сопернику, у нас были моменты, но обидно, что пенальти был второй матч подряд. Вроде ничего, а потом пенальти, 0:1. Не очень приятно проигрывать по ходу матча со счетом 0:1. Да, в этом сезоне еще не забивал. Для того, чтобы голы пошли, нужно сконцентрироваться на футболе. Это не может не давить, когда подводишь команду. Последние результаты давят на коллектив, не только на него, мне кажется, но и на штаб, руководство, на всех.

Будем как-то выбираться. Только объединенный коллектив может исправить ситуацию, другие силы не помогут. Надеюсь, что он проявится», – сказал Мелкадзе.