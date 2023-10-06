Тренер сборной России сообщил о проблемах Захаряна с адаптацией в «Сосьедаде»

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, почему в национальную команду не вызван полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.

«Мы за ним следим. Валерий Георгиевич [Карпин] общался с Арсеном. Ему пока тяжело в плане адаптации, плюс переболел коронавирусом.

Если вначале он хотя бы на замену выходил, то сейчас не получает должных минут.

Захаряна мы тоже хорошо знаем, но сейчас ему надо дать время на перестройку и адаптацию к испанскому футболу. Мы ни о ком не забываем», – заявил Онопко.