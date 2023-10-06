Быстров назвал легионера «Зенита», который явно снизил требования к себе

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
«Бразилец явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев.
Может, скучает по Малкому. Но тот Клаудиньо, который только перешел в «Зенит», и нынешний – это два разных футболиста», – сказал Быстров.
- Клаудиньо забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 16 матчах сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»