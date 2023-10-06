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    • Быстров назвал легионера «Зенита», который явно снизил требования к себе

    Быстров назвал легионера «Зенита», который явно снизил требования к себе

    Бывший игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    «Бразилец явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев.

    Может, скучает по Малкому. Но тот Клаудиньо, который только перешел в «Зенит», и нынешний – это два разных футболиста», – сказал Быстров.

    • Клаудиньо забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 16 матчах сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:26
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4307

      raritet 4 часа назад

      Заметили только сейчас, а его кислую морду я предполагал продать еще прошлой осенью. Сразу было видно- ему с Зенитом не по пути...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 7 часов назад

      Клава явно сдала после травмы и (особенно) после отъезда дружка Мали"ка, это верно.
      С такой гримасой не выходят даже на осточертевшую работу..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Мортус 2 7 часов назад

      Валотька уже задрал. Трещит без умолку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      С Вовчиком согласен. Клаудиньо филонит. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20159

      ilichkadr > ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Филонит не то слово. Отдаст пас, стоит и смотрит удивленным взглядом на происходящее.

      1
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