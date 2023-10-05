«Локомотив» сохраняет интерес к полузащитнику «Оренбурга»

Лукас Вера из «Оренбурга» остается трансферной целью «Локомотива».

Зимой московский клуб намерен возобновить переговоры о переходе полузащитника.

В «Локо» ценят универсальность аргентинца, который способен сыграть как в опорной зоне, так и на позиции «десятки».

Летом «Оренбург» отказался отпускать легионера в Москву.