«Локомотив» сохраняет интерес к полузащитнику «Оренбурга»

Лукас Вера из «Оренбурга» остается трансферной целью «Локомотива».
Зимой московский клуб намерен возобновить переговоры о переходе полузащитника.
В «Локо» ценят универсальность аргентинца, который способен сыграть как в опорной зоне, так и на позиции «десятки».
Летом «Оренбург» отказался отпускать легионера в Москву.
- Рыночная стоимость Веры – 3 млн евро.
- Его контракт с «Оренбургом» истекает летом 2024 года.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
Источник: «Матч ТВ»