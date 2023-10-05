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    • «Локомотив» сохраняет интерес к полузащитнику «Оренбурга»

    «Локомотив» сохраняет интерес к полузащитнику «Оренбурга»

    Лукас Вера из «Оренбурга» остается трансферной целью «Локомотива».

    Зимой московский клуб намерен возобновить переговоры о переходе полузащитника.

    В «Локо» ценят универсальность аргентинца, который способен сыграть как в опорной зоне, так и на позиции «десятки».

    Летом «Оренбург» отказался отпускать легионера в Москву.

    • Рыночная стоимость Веры – 3 млн евро.
    • Его контракт с «Оренбургом» истекает летом 2024 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2023 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 3 часа назад

      Если Локомотиву удастся подписать этого игрока, это будет большой удачей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5622

      PAREVG. 17 часов назад

      Хороший игрок, если купят и он заиграет, будет просто здорово!!!

      В Оренбурге он лучший, да и в РПЛ, один из лучших на своей позиции.

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