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    • Европейская сборная публично согласилась играть с Россией-U17

    Европейская сборная публично согласилась играть с Россией-U17

    В Венгерской футбольной федерации прокомментировали допуск сборных России до 17 лет к турнирам под эгидой УЕФА.

    «Венгерская федерация футбола, как ассоциация – член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», – сообщили в федерации.

    • УЕФА и ФИФА предложили допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
    • О бойкоте матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

    Главное дерби России уже в выходные: ставьте на матч со страховкой до 17000₽!

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    Источник: ТАСС

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    05.10.2023 15:40
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +3740

      FRZZ 21 час назад

      А где тут согласие играть с Россией? Они просто сказали, что уважают решения и регламенты УЕФА.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 5 октября, 17:06

      Венгры не боятся гейропейских чиновников и американских кукловодов. Скоро Сербия присоединится. Словакия похоже взяла правильный курс. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Patriot777 > ПалкоВводецъ (returned) 19 часов назад

      Славяне объединяйтесь и присоединяйтесь к Великой отечественной державе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З 5 октября, 16:37

      Ничего удивительного.
      Возможно и сербы так же заявят. Газ российский только венгры и покупают.
      Политика однако.
      Главное что скажут лидеры футбольного мира ( Испания , Италия , Германия и Франция ) и количество стран отказников.
      Будем наблюдать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7970

      FanatSerj > Алексей З 7 часов назад

      Не только Венгры у ЕС в преддверии зимы рекордные закупки СПГ из России, как покупали так и покупают, только теперь не дешево по трубам, а дорого.

      0
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 5 октября, 16:08

      Венгры-красавцы,своим ответом даже смогли потроллить всех противников этого и УЕФА.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4905

      Oldtrafford83 5 октября, 16:01

      Венгры не удивили, молодцы

      2
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