Европейская сборная публично согласилась играть с Россией-U17

В Венгерской футбольной федерации прокомментировали допуск сборных России до 17 лет к турнирам под эгидой УЕФА.

«Венгерская федерация футбола, как ассоциация – член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», – сообщили в федерации.

УЕФА и ФИФА предложили допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.

Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.

О бойкоте матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

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