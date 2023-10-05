Европейская сборная публично согласилась играть с Россией-U17

В Венгерской футбольной федерации прокомментировали допуск сборных России до 17 лет к турнирам под эгидой УЕФА.
«Венгерская федерация футбола, как ассоциация – член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», – сообщили в федерации.
- УЕФА и ФИФА предложили допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
- О бойкоте матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.
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Источник: ТАСС