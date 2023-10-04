Чавес выразил несогласие с Карпиным

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес не поддержал мнение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина насчет интенсивности в РПЛ.

– Читал интервью тренера «Ростова» и сборной России? После игры с Катаром Валерий Карпин сказал, что интенсивность Катара не уступает «Зениту», а игрокам сборной лучше уезжать из РПЛ. Согласен?

– Мы тоже недавно играли с Катаром – и уступили 0:1! Правда, им повезло – они оборонялись всей командой, тянули время, вратарь постоянно валялся на газоне... У нас же была уйма моментов, которые мы не использовали, и в итоге проиграли.

Уважаю Карпина, но не согласен с его мнением. Возможно, он сказал это на эмоциях. Но раз мы говорим про внутренний чемпионат России, то уж в Катаре лига намного слабее РПЛ. Тут даже никакого сравнения быть не может. Скорее всего, Карпин произнес эти слова, чтобы раззадорить футболистов.

– Речь шла именно об интенсивности футбола.

– В РПЛ с этим нет проблем. Все футболисты качественные, постоянно прессингуют. В плане тактики, возможно, есть куда расти. Но по «физике» и скоростям чемпионат России на довольно высоком уровне.