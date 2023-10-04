Генич предложил «Спартаку» тренера на замену Абаскалю: «Лучший вариант»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предложил для «Спартака» российского тренера.

«Сейчас важная неделя для Гильермо Абаскаля. Кубковый матч с «Динамо» не имеет турнирного значения, но имеет эмоциональное и психологическое значение. Огромное. Потом дерби с ЦСКА. Как пройдет «Спартак» эту неделю, от этого и будет зависеть будущее.

«Спартаку» нужен твердый тренер, авторитетный, выигрывавший. Лучший вариант – Валерий Карпин», – сказал Генич.