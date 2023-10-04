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    • Генич предложил «Спартаку» тренера на замену Абаскалю: «Лучший вариант»

    Генич предложил «Спартаку» тренера на замену Абаскалю: «Лучший вариант»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предложил для «Спартака» российского тренера.

    «Сейчас важная неделя для Гильермо Абаскаля. Кубковый матч с «Динамо» не имеет турнирного значения, но имеет эмоциональное и психологическое значение. Огромное. Потом дерби с ЦСКА. Как пройдет «Спартак» эту неделю, от этого и будет зависеть будущее.

    «Спартаку» нужен твердый тренер, авторитетный, выигрывавший. Лучший вариант – Валерий Карпин», – сказал Генич.

    • Карпин уже тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.
    • Он приводил команду к серебру РПЛ.
    • Сейчас Карпин тренирует «Ростов» и сборную России.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    04.10.2023 07:49
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 4 октября, 10:39

      Валеру в Спартак!!! Он выведет команду в ЭСТОНИЮ!!!...)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3179

      АЛЕКС 58 > Cleaner 4 октября, 12:37

      Только в Спартак! Столица! Больше порно сессий для Дашки. Может спартаковцы ему Жорика заделают,если в Ростове некому,а сам не может. Один дельфин чего стоит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4972

      polt 4 октября, 10:30

      Лучший вариант для Карпина- какая нибудь дворовая команда из Пярну или Тарту.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > polt 4 октября, 10:39

      Валера и там все развалит!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З 4 октября, 09:33

      А чтоиКарпов показал как тренер ? Выдаёт на гора футболистов как Осинькин, команда поднялась на более высокий уровень ?
      Всё как было так и осталось. Поработал на матч-тв и теперь тамошнии комментаторы сделали из него лучшего тренера страны.
      Тот же Юран , несколько команд спасал от вылета , а Химки и сейчас НН при нём показывают очень симпотичный футбол, но на матч-тв другие в фаворе.

      2
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      ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry > Алексей З 4 октября, 09:49

      ничего и ни с кем не показывал Карпин, ничего и ни с кем не выигрывал, кроме того Копа дель Соль...) и вообще все эти "предложения по тренеру" (херовых, лоббируемых) посыпались на Спартак неспроста: молодой тренер, возможно, несколько неуравновешенный, несколько знаковых поражений... а предстоят два дерби подряд, - вот и пытаются выбить из колеи, добить нервотрепкой перед ними... самое лучшее сейчас для Абаскаля - не читать блохеров и различные СМИ, там сплошная "чернуха" для него, Алёша "гонит" ветер с северных болот... надо собрать волю в кулак и сыграть достойно оба матча, хотя сегодняшний особо ничего уже в группе не решает...

      3
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > JTherry 4 октября, 10:31

      Согласен на все 100 !!! Хочу только заметить, что "травля" тренера началась при первых же неудачах и длится уже не первую неделю !!!(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner > JTherry 4 октября, 10:42

      Достойно Спартак играет с командами, которые на дне турнирной таблицы. Сегодня даже нулёвое Динамо Спартака унизит!!! Поржем?...)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +703

      cska1948 > VVM1964 4 октября, 10:46

      Так в Тарасовке только две забавы! Или золотые медали примеряют, или нового тренера ищут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry > Cleaner 4 октября, 11:10

      ты не на ту ветку прискакал, тебе, чтобы "поржать" нужно на вчерашнюю, где аутсайдер с Балтики с бом.жами "тягались", или (8.50) где Ванда соблазнительную грудь в сексуальном платье показывает...))) насчет "нулёвости" днища - они же периодически вашу конюшню из старых замученных кляч нагибают...)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry 4 октября, 09:17

      пургенич, шёл бы ты в жопу с такими "предложениями"..! работает Валера в Ростове, и пусть далее "добивает" его...

      5
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      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > JTherry 4 октября, 10:44

      Вот тут с Вами согласен. Валера пусть добивает Ростов, а АБАСКАЛЬ пусть ДОБИВАЕТ СПАРТАКА. Веселуха для болельщиков других клубов!!!...)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3179

      АЛЕКС 58 4 октября, 08:34

      Знатно лизнул зад чухонцу. Что ещё от дебила можно ожидать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 4 октября, 08:25

      Гыныч может сам потренируешь, если так разбираешься в футболе в чём я сильно сомневаюсь ты тупишь, если его предлагаешь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 4 октября, 08:00

      Шел бы ты подальше с подобными предложениями, господин Генич.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6681

      rash1959 4 октября, 07:58

      А что, у карпа дела в Ростове и сборной идут прекрасно? Этот самодур в Спартаке нах не нужен, а уж усатый черкес и в помине... Демагогия об импортозамещении всего и вся уже завела страну в глубокую ж... Генич, считал и считаю тебя хорошим спецом в футболе, хватит вылизывать все дыры, включи мозг.

      8
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > rash1959 4 октября, 10:33

      Тем более, что эта демагогия НИКАКОГО отношения к патриотизму не имеет, а скорее наоборот - наносит ВРЕД стране !!! (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner > VVM1964 4 октября, 10:46

      Каким образом импортозамещение может навредить стране? И при чем тут патриотизм?

      0
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > Cleaner 4 октября, 12:13

      О каком импортозамещении ты тут говоришь ??? Изоляция ведет к деградации и примитивизации экономики !!! Ни одна страна в мире не выпускает ВСЁ с достаточно высоким технологичным уровнем !!! ... И если орать, что нам не нужны западные технологии и мы "сами с усами" и всё можем "импортозаместить", то что это - польза стране ???

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      Рейтинг: +6681

      rash1959 > Cleaner 4 октября, 19:04

      Назови любую русскую ху..ю, которая по твоему лучше импортного. Нет даже простого лисапеда. Даже ракеты и балет уже не котируются. И раньше то не было чего то выдающегося, а теперь тем более. Да, рубль лучше , уже стоит одну американскую копейку.

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      Рейтинг: +9342

      vladik12 4 октября, 07:51

      Что, черт возьми, выигрывал Валера? Копа дель Соль?

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      Рейтинг: +21951

      Cleaner > vladik12 4 октября, 10:49

      Тут главное - Валере ВЕРИТЬ!!!...)))

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