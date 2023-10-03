Смотреть прямую трансляцию матча «Зенита» и «Балтики», 5-й тур кубка России по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 17:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Родригао, Роберт, Вендел, Коваленко, Ду Кейрос, Мантуан, Изидор, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Балтика»: Бориско, Пуцко, Маляров, Радмановац, Гассама, Сото, Казаев, Кузьмин, Бистрович, Мусаев, Гузина.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Балтика»