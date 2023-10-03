Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    «Зенит» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенита» и «Балтики», 5-й тур кубка России по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 17:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Родригао, Роберт, Вендел, Коваленко, Ду Кейрос, Мантуан, Изидор, Сергеев.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Балтика»: Бориско, Пуцко, Маляров, Радмановац, Гассама, Сото, Казаев, Кузьмин, Бистрович, Мусаев, Гузина.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит»«Балтика»

    Зенти-Балтика Смотреть онлайн

    Новости по теме
    «Балтика» оставила записку «Зениту» после матча 12
    «Балтика» сыграла с «Зенитом» в гетрах петербуржцев 2
    Семак раскритиковал игру защитника «Зенита» 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2023 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+