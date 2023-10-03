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Хаджи рассказал, какой грех совершил Абаскаль

3 октября 2023, 10:59
9

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о будущем Гильермо Абаскаля в московском клубе после 0:4 с «Крыльми Советов».

«Рано увольнять Абаскаля. Теперь после каждого поражения менять тренеров? Мы их и так 20 раз поменяли, когда был Федун – это не дало результат. Но мне не нравятся выбегания Абаскаля, его эти подсказки.

Ты должен был все до игры показать. Каждый шаг контролируется тренером. Что за безобразие такое? Нет свободы, и игроки начинают нервничать, не могут найти себе место. Мне не нравится постоянная ротация в команде. У нас такого не было.

Капитана менять – совсем грех. Если Абаскаль думает, что Джикия не справляется в центре защиты, то оставь его слева, где он начинал играть. Но не на лавку же сажать!

Джикия не может понять, что от него хотят. Мозес – правый нападающий, но ни в коем случае не полузащита – ему не хватает энергии и сил для работы. Он был производителем голов, а стал делать черновую работу. Литвинов сел глубоко на лавку из-за двух ошибок в защите, хотя был в полузащите. Денисов не защитник.

На каждой позиции игрок должен знать свое место. Задача тренера – расставить игроков на те места, где им удобно. Но я надеюсь на улучшение игры «Спартака», – сказал Хаджи.

  • «Спартак» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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Источник: Odds
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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Купа Купыч
1696321058
Рыжик без тебя разберётся. Твоё дело столы сервировать.
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paracetamol
1696321358
Все прогнило в свинарнике.
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k611
1696321693
Советовать дело не хитрое...
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NewLife
1696322253
Все правильно сказал Хаджи, кроме того, что рано увольнять бездарного тренера. Эти дирижерские выбегания Абаскаля и управление каждым действием игрока говорят о том, что он не понимает, в чем заключается работа тренера - это как учить взрослых дядей манную кашу с ложечки есть. Все, что происходит в Спартаке, напоминает ситуацию, когда человек, только еще познающий азы инвестирования, неожиданно получает целое состояние, и начинает тупо экспериментировать с инвестированием, надеясь получить прибыль, а на самом деле теряет все средства.
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erybov1965
1696326360
Хаджи все по делу сказал.Но сказал бы еще больше,если бы знал внутренние причины происходящего в Спартаке уже более 20 лет.
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САДЫЧОК
1696328051
У Спартака все норм ! У «Спартака» были три игры на ноль, три победы.
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ivany4
1696330824
Как тараканы повылазили из всех щелей, "знатоки"!! Как ты можень давать советы тренеру или игрокам. Твое дело купить вовремя билеты, заказать гостиницу, и проследить, чтоб все было вовремя и в срок. Как можно обсуждать работу тренера, и указывать что ему делать а чего нельзя. Слишком многие стали "экспертами" в областях к которым не имеют отношения, а только покрутившись рядом с ними.
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bulls27
1696420568
Да его не увольнять надо ,а гнать ссаными тряпками , он уже год скоро проигрывает ВСЁ , что ещё надо? В фнл вылететь ??)))
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