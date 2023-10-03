Хаджи рассказал, какой грех совершил Абаскаль

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о будущем Гильермо Абаскаля в московском клубе после 0:4 с «Крыльми Советов».

«Рано увольнять Абаскаля. Теперь после каждого поражения менять тренеров? Мы их и так 20 раз поменяли, когда был Федун – это не дало результат. Но мне не нравятся выбегания Абаскаля, его эти подсказки.

Ты должен был все до игры показать. Каждый шаг контролируется тренером. Что за безобразие такое? Нет свободы, и игроки начинают нервничать, не могут найти себе место. Мне не нравится постоянная ротация в команде. У нас такого не было.

Капитана менять – совсем грех. Если Абаскаль думает, что Джикия не справляется в центре защиты, то оставь его слева, где он начинал играть. Но не на лавку же сажать!

Джикия не может понять, что от него хотят. Мозес – правый нападающий, но ни в коем случае не полузащита – ему не хватает энергии и сил для работы. Он был производителем голов, а стал делать черновую работу. Литвинов сел глубоко на лавку из-за двух ошибок в защите, хотя был в полузащите. Денисов не защитник.

На каждой позиции игрок должен знать свое место. Задача тренера – расставить игроков на те места, где им удобно. Но я надеюсь на улучшение игры «Спартака», – сказал Хаджи.