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    Хаджи рассказал, какой грех совершил Абаскаль

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о будущем Гильермо Абаскаля в московском клубе после 0:4 с «Крыльми Советов».

    «Рано увольнять Абаскаля. Теперь после каждого поражения менять тренеров? Мы их и так 20 раз поменяли, когда был Федун – это не дало результат. Но мне не нравятся выбегания Абаскаля, его эти подсказки.

    Ты должен был все до игры показать. Каждый шаг контролируется тренером. Что за безобразие такое? Нет свободы, и игроки начинают нервничать, не могут найти себе место. Мне не нравится постоянная ротация в команде. У нас такого не было.

    Капитана менять – совсем грех. Если Абаскаль думает, что Джикия не справляется в центре защиты, то оставь его слева, где он начинал играть. Но не на лавку же сажать!

    Джикия не может понять, что от него хотят. Мозес – правый нападающий, но ни в коем случае не полузащита – ему не хватает энергии и сил для работы. Он был производителем голов, а стал делать черновую работу. Литвинов сел глубоко на лавку из-за двух ошибок в защите, хотя был в полузащите. Денисов не защитник.

    На каждой позиции игрок должен знать свое место. Задача тренера – расставить игроков на те места, где им удобно. Но я надеюсь на улучшение игры «Спартака», – сказал Хаджи.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: Odds

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    03.10.2023 10:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +46

      bulls27 4 октября, 14:56

      Да его не увольнять надо ,а гнать ссаными тряпками , он уже год скоро проигрывает ВСЁ , что ещё надо? В фнл вылететь ??)))

      0
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      Рейтинг: +11907

      ivany4 3 октября, 14:00

      Как тараканы повылазили из всех щелей, "знатоки"!!
      Как ты можень давать советы тренеру или игрокам. Твое дело купить вовремя билеты, заказать гостиницу, и проследить, чтоб все было вовремя и в срок. Как можно обсуждать работу тренера, и указывать что ему делать а чего нельзя.
      Слишком многие стали "экспертами" в областях к которым не имеют отношения, а только покрутившись рядом с ними.

      1
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      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 3 октября, 13:14

      У Спартака все норм !
      У «Спартака» были три игры на ноль, три победы.

      2
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 3 октября, 12:46

      Хаджи все по делу сказал.Но сказал бы еще больше,если бы знал внутренние причины происходящего в Спартаке уже более 20 лет.

      1
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 3 октября, 11:37

      Все правильно сказал Хаджи, кроме того, что рано увольнять бездарного тренера.
      Эти дирижерские выбегания Абаскаля и управление каждым действием игрока говорят о том, что он не понимает, в чем заключается работа тренера - это как учить взрослых дядей манную кашу с ложечки есть. Все, что происходит в Спартаке, напоминает ситуацию, когда человек, только еще познающий азы инвестирования, неожиданно получает целое состояние, и начинает тупо экспериментировать с инвестированием, надеясь получить прибыль, а на самом деле теряет все средства.

      2
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      Рейтинг: +1422

      k611 3 октября, 11:28

      Советовать дело не хитрое...

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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 3 октября, 11:22

      Все прогнило в свинарнике.

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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > paracetamol 3 октября, 13:09

      Сочувствую тебе

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      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Купа Купыч 3 октября, 11:17

      Рыжик без тебя разберётся. Твоё дело столы сервировать.

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