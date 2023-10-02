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Радимов назвал 3 антигероев 10-го тура РПЛ

2 октября 2023, 23:18
3

Владислав Радимов подвел итоги 10-го тура чемпионата России.

Ранее экс-футболист «Зенита» выделил три команды-разочарования. Также он назвал трех антигероев.

«Третье место – Сутормин. Вышел при равном счете, из под него забили, наделал ошибок и ушел в перерыве – недопустимо для игрока его уровня.

Второе место – Максименко. Пропускал и в ближний, и в дальний, вообще не спасал, ну и последний гол – вишенка на торте!

Абсолютно худший – судья Галимов! В прошлом году были его чудачества в игре «Пари НН» – «Крылья Советов», помните что он там вытворял? Департамент судейства, вы его после такого вернули, обелили и снова ставите на матчи, а он вновь издевается над футболом.

Поэтому понимаю реакцию и Григория Иванова, и Виктора Гончаренко. Вам самим не стыдно что такое недоразумение судит наш футбол? Если у департамента судейства есть яйца, судья Галимов должен закончить карьеру уже сегодня!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.

  • «Зенит» на выезде проиграл «Оренбургу» – 1:3.
  • «Спартак» в гостях был разгромлен «Крыльями Советов» – 0:4.
  • Галимов обслуживал матч «Ростов» – «Урал» (2:2). На судейство пожаловались оба клуба.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Сутормин Алексей Максименко Александр Радимов Владислав Галимов Роман
Комментарии (3)
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Kollljan
1696309992
Надо понимать, что делает судья Галимов. Судья Галимов "шинкует капусту".
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Garrincha58
1696319794
всё верно у них нет яйцев и никогда не было а Сутормина гнать поганой метлой из футбола этот 50 рублёвый превратился в грошовый
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eugen-han
1696326817
На счёт Галимова в точку на все 100%. По сутормину не знаю, по ому сто не смотрел, а вот Максименко спасал иногда в том матче. Но в целом согласен с такой оценкой.
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