Радимов назвал 3 антигероев 10-го тура РПЛ

На счёт Галимова в точку на все 100%. По сутормину не знаю, по ому сто не смотрел, а вот Максименко спасал иногда в том матче.
Но в целом согласен с такой оценкой.
Владислав Радимов подвел итоги 10-го тура чемпионата России.
Ранее экс-футболист «Зенита» выделил три команды-разочарования. Также он назвал трех антигероев.
«Третье место – Сутормин. Вышел при равном счете, из под него забили, наделал ошибок и ушел в перерыве – недопустимо для игрока его уровня.
Второе место – Максименко. Пропускал и в ближний, и в дальний, вообще не спасал, ну и последний гол – вишенка на торте!
Абсолютно худший – судья Галимов! В прошлом году были его чудачества в игре «Пари НН» – «Крылья Советов», помните что он там вытворял? Департамент судейства, вы его после такого вернули, обелили и снова ставите на матчи, а он вновь издевается над футболом.
Поэтому понимаю реакцию и Григория Иванова, и Виктора Гончаренко. Вам самим не стыдно что такое недоразумение судит наш футбол? Если у департамента судейства есть яйца, судья Галимов должен закончить карьеру уже сегодня!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.