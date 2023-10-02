Радимов назвал 3 антигероев 10-го тура РПЛ

Владислав Радимов подвел итоги 10-го тура чемпионата России.

Ранее экс-футболист «Зенита» выделил три команды-разочарования. Также он назвал трех антигероев.

«Третье место – Сутормин. Вышел при равном счете, из под него забили, наделал ошибок и ушел в перерыве – недопустимо для игрока его уровня.

Второе место – Максименко. Пропускал и в ближний, и в дальний, вообще не спасал, ну и последний гол – вишенка на торте!

Абсолютно худший – судья Галимов! В прошлом году были его чудачества в игре «Пари НН» – «Крылья Советов», помните что он там вытворял? Департамент судейства, вы его после такого вернули, обелили и снова ставите на матчи, а он вновь издевается над футболом.

Поэтому понимаю реакцию и Григория Иванова, и Виктора Гончаренко. Вам самим не стыдно что такое недоразумение судит наш футбол? Если у департамента судейства есть яйца, судья Галимов должен закончить карьеру уже сегодня!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.