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Ловчев: «Почему не играет Джикия?»

2 октября 2023, 13:30
7

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев подверг сомнению решение вывести из стартового состава московской команды Георгия Джикию.

«Отдельно о Джикии. Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жесткие слова агента Георгия… Это плохая история – она не идет на пользу клубу.

Георгий не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся – раз. Второе – у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье – нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • Джикия – капитан «Спартака».
  • Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.
  • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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Купа Купыч
1696243093
Твоё дело в парке на лавочке е2 на е4.
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NewLife
1696244583
Ловчев, закрой свой канал и пиши мемуары.
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ArReal
1696245075
Георгий не выдающийся защитник -вот ты и ответил сам на свой вопрос старый маразматик
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ivany4
1696245280
Никак не пойму, почему Ловчев ругал Джикию три недели назад?! И в центре проходной двор, и не может начать быструю атаку, и постоянная игра поперек поля и на вратаря, и теряет своих игроков при стандартах, и медленно возвращается после атаки, а то и вовсе ее не поддерживает, и еще много чего. Стоило ему сесть на лавку и тут же - у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден, и нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой. Так пусть клуб введет норму - не трогать игроков, поигравших в Спартаке от 5 лет и больше. У них постоянное место в основе, пусть хоть пешком на поле ходят.))
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JTherry
1696248645
разруха не в раздевалке, которую все постоянно "теряют", она в головах игроков, у которых отсутствуют мозги и совесть, занимающимися интригами в клубе, сливающими инфу блохерам и журнашлюхам... можно бесконечно, как в эпоху "развитого федунизма" менять тренеров, но мне Абаскаль понравился именно тем, что у него хватило духа усадить на лавку кэпа и Зобу, которые херово играют в футбол..! оба снизили требования к своей спортивной форме, оба не дорабатывают на поле, два пустых места на поле - непозволительная роскошь для Спартака...
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Сергей-К-google
1696263732
Потому что с ним ещё хуже, хотя что 0-4 что 0-6 никакой разницы
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