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    Ловчев: «Почему не играет Джикия?»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев подверг сомнению решение вывести из стартового состава московской команды Георгия Джикию.

    «Отдельно о Джикии. Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жесткие слова агента Георгия… Это плохая история – она не идет на пользу клубу.

    Георгий не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся – раз. Второе – у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье – нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Джикия – капитан «Спартака».
    • Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    02.10.2023 13:30
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Сергей-К-google 2 октября, 19:22

      Потому что с ним ещё хуже, хотя что 0-4 что 0-6 никакой разницы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry 2 октября, 15:10

      разруха не в раздевалке, которую все постоянно "теряют", она в головах игроков, у которых отсутствуют мозги и совесть, занимающимися интригами в клубе, сливающими инфу блохерам и журнашлюхам... можно бесконечно, как в эпоху "развитого федунизма" менять тренеров, но мне Абаскаль понравился именно тем, что у него хватило духа усадить на лавку кэпа и Зобу, которые херово играют в футбол..! оба снизили требования к своей спортивной форме, оба не дорабатывают на поле, два пустых места на поле - непозволительная роскошь для Спартака...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +11907

      ivany4 2 октября, 14:14

      Никак не пойму, почему Ловчев ругал Джикию три недели назад?! И в центре проходной двор, и не может начать быструю атаку, и постоянная игра поперек поля и на вратаря, и теряет своих игроков при стандартах, и медленно возвращается после атаки, а то и вовсе ее не поддерживает, и еще много чего.
      Стоило ему сесть на лавку и тут же - у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден, и нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой.
      Так пусть клуб введет норму - не трогать игроков, поигравших в Спартаке от 5 лет и больше. У них постоянное место в основе, пусть хоть пешком на поле ходят.))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 2 октября, 14:11

      Георгий не выдающийся защитник -вот ты и ответил сам на свой вопрос старый маразматик

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 2 октября, 14:03

      Ловчев, закрой свой канал и пиши мемуары.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Купа Купыч 2 октября, 13:38

      Твоё дело в парке на лавочке е2 на е4.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3740

      FRZZ > Купа Купыч 2 октября, 13:44

      играть е2 на е4 нужна работающая голова.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +184

      Купа Купыч > FRZZ 2 октября, 14:29

      Он сделал первый ход Е2 на Е4

      0
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