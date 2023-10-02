Ловчев: «Почему не играет Джикия?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев подверг сомнению решение вывести из стартового состава московской команды Георгия Джикию.

«Отдельно о Джикии. Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жесткие слова агента Георгия… Это плохая история – она не идет на пользу клубу.

Георгий не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся – раз. Второе – у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье – нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.