УЕФА рассматривает формат еврокубков с тремя дивизионами

бред... как клубы будут попадать в эти Лиги, а если клуб не пробился в систему еврокубков, или клуб как Юве тупо лишили права на участие в ЕК? какой-то маразм по принципу зарубленной УЕФой Суперлиги
Началось обсуждение возможного изменения формата проведения еврокубков.
Есть вероятность, что с 2027 года турниры разобьют на три дивизиона – Суперлигу, Лигу Европы и Лигу претендентов.
В каждом будет по 18 команд. Планируется, что они проведут по 34 еврокубковых матча за сезон.
Предполагается, что из третьего дивизиона во второй смогут выйти четыре клуба, из второго в высший – только два.
Консультации проходят на уровне УЕФА и Ассоциации европейских клубов (ECA).