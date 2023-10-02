УЕФА рассматривает формат еврокубков с тремя дивизионами

Началось обсуждение возможного изменения формата проведения еврокубков.

Есть вероятность, что с 2027 года турниры разобьют на три дивизиона – Суперлигу, Лигу Европы и Лигу претендентов.

В каждом будет по 18 команд. Планируется, что они проведут по 34 еврокубковых матча за сезон.

Предполагается, что из третьего дивизиона во второй смогут выйти четыре клуба, из второго в высший – только два.

Консультации проходят на уровне УЕФА и Ассоциации европейских клубов (ECA).