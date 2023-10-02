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    УЕФА рассматривает формат еврокубков с тремя дивизионами

    Началось обсуждение возможного изменения формата проведения еврокубков.

    Есть вероятность, что с 2027 года турниры разобьют на три дивизиона – Суперлигу, Лигу Европы и Лигу претендентов.

    В каждом будет по 18 команд. Планируется, что они проведут по 34 еврокубковых матча за сезон.

    Предполагается, что из третьего дивизиона во второй смогут выйти четыре клуба, из второго в высший – только два.

    Консультации проходят на уровне УЕФА и Ассоциации европейских клубов (ECA).

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    Источник: Marca

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    02.10.2023 12:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +592

      odessakmv 2 октября, 13:46

      бред... как клубы будут попадать в эти Лиги, а если клуб не пробился в систему еврокубков, или клуб как Юве тупо лишили права на участие в ЕК? какой-то маразм по принципу зарубленной УЕФой Суперлиги

      0
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 2 октября, 12:55

      Очень мутная схема , с непонятной ротацией.
      Что делать с национальными первенствами, куда прилепить ещё 34 матча ?
      Одни вопросы.
      Хотят создать "Супер-лигу" , но только на свой манер.
      В конце концов деньги развалят всё , и УЕФА и ФИФА.

      2
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      Рейтинг: +6964

      Давид59 2 октября, 12:46

      Не очень понятно. Кто куда будет выходить. Клуб, допустим вышел в лигу Европы, а на следующий год он вообще в еврокубках не играет. И что из того , что он должен был перейти на уровень выше? И что тогда?

      2
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      Рейтинг: +238

      Эмом > Давид59 2 октября, 13:03

      ты не понял , если ты попал в ЛЕ то ты будешь там играть пока не вылетишь в 3й дивизион и не важно какое место ты занял в национальной лиге

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      Рейтинг: +238

      Эмом > Давид59 2 октября, 13:06

      по моему очень спорная схема по сути там 54 команды играют в 3 дивизиона, только в ЛЧ с квалификациями играют 83 команды, что делать остальным командам непонятно

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      Рейтинг: +592

      odessakmv > Эмом 2 октября, 13:47

      ну года это не Еврокубки, а какая-то Международная лига... т.е. писта национальным чемпионатам и кубкам....

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