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    • Джикия рассказал о своем отношении к отсутствию переговоров со «Спартаком» по новому контракту

    Джикия рассказал о своем отношении к отсутствию переговоров со «Спартаком» по новому контракту

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, что клуб до сих пор не предложил ему продлить действующее соглашение.

    • Контракт истекает летом 2024 года.
    • Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.

    – Малышев сказал, что переговоры по контракту не ведутся.

    – Всe так. Потому что у меня еще есть контракт.

    – Уже зимой вы можете вести переговоры.

    – Вопрос какой ко мне?

    – Вас удивляет, что клуб не ведет с вами переговоры?

    – Нет. Потому что я спокойно к этому отношусь и делаю свою работу профессионально.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2023 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 2 октября, 13:15

      мало в какие ворота команд столько навалили голов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      erybov1965 2 октября, 09:25

      А,вот оказывается,как надо делать свою работу профессионально.Ну что ж, пример для подражания молодым футболистам.Тем более,как бы еще капитан.

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