Джикия рассказал о своем отношении к отсутствию переговоров со «Спартаком» по новому контракту

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, что клуб до сих пор не предложил ему продлить действующее соглашение.

Контракт истекает летом 2024 года.

Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.

– Малышев сказал, что переговоры по контракту не ведутся.

– Всe так. Потому что у меня еще есть контракт.

– Уже зимой вы можете вести переговоры.

– Вопрос какой ко мне?

– Вас удивляет, что клуб не ведет с вами переговоры?

– Нет. Потому что я спокойно к этому отношусь и делаю свою работу профессионально.