Джикия рассказал о своем отношении к отсутствию переговоров со «Спартаком» по новому контракту

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, что клуб до сих пор не предложил ему продлить действующее соглашение.
- Контракт истекает летом 2024 года.
- Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.
– Малышев сказал, что переговоры по контракту не ведутся.
– Всe так. Потому что у меня еще есть контракт.
– Уже зимой вы можете вести переговоры.
– Вопрос какой ко мне?
– Вас удивляет, что клуб не ведет с вами переговоры?
– Нет. Потому что я спокойно к этому отношусь и делаю свою работу профессионально.
Источник: «Матч ТВ»