Джикия – после матча с «Крыльями»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (0:4). Он подтвердил, что не ведет переговоров о продлении контракта с клубом.

– Ваше игровое время в чемпионате...

– Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня здесь, после игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют.

– Почему не хотите говорить?

– Потому что не хочу в такой обстановке это обсуждать.