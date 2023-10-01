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    • Джикия – после матча с «Крыльями»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

    Джикия – после матча с «Крыльями»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (0:4). Он подтвердил, что не ведет переговоров о продлении контракта с клубом.

    – Ваше игровое время в чемпионате...

    – Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня здесь, после игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют.

    – Почему не хотите говорить?

    – Потому что не хочу в такой обстановке это обсуждать.

    • Джикия выступает в «Спартаке» 7 лет.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
    • Он выпал из основной связки центральных защитников «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2023 20:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4431

      mutabor0992 1 октября, 22:00

      Хитрый грузин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 1 октября, 21:27

      Плевал,этот Джикия на Спартак!
      Это., он сегодня сплавил Спартак с дружками Соболевым, Максименко,Зобниным !До , этого, всю неделю, готовил , к этому сливу, его агент !
      Ты позорище Джикия! Глушаков номер 2.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 1 октября, 20:32

      Джикия единственный в Спартаке, кто получил бонусы от этой игры. Потому как не присутствовал на поле во время этого ПОЗОРА...

      0
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