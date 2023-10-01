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  • Джикия – после матча с «Крыльями»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

Джикия – после матча с «Крыльями»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

1 октября 2023, 20:11
2

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (0:4). Он подтвердил, что не ведет переговоров о продлении контракта с клубом.

– Ваше игровое время в чемпионате...

– Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня здесь, после игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют.

– Почему не хотите говорить?

– Потому что не хочу в такой обстановке это обсуждать.

  • Джикия выступает в «Спартаке» 7 лет.
  • Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
  • Он выпал из основной связки центральных защитников «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1696184878
Плевал,этот Джикия на Спартак! Это., он сегодня сплавил Спартак с дружками Соболевым, Максименко,Зобниным !До , этого, всю неделю, готовил , к этому сливу, его агент ! Ты позорище Джикия! Глушаков номер 2.
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mutabor0992
1696186846
Хитрый грузин.
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