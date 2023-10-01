Джикия – после матча с «Крыльями»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (0:4). Он подтвердил, что не ведет переговоров о продлении контракта с клубом.
– Ваше игровое время в чемпионате...
– Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня здесь, после игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют.
– Почему не хотите говорить?
– Потому что не хочу в такой обстановке это обсуждать.
- Джикия выступает в «Спартаке» 7 лет.
- Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
- Он выпал из основной связки центральных защитников «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»