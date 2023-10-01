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Генич предложил Джикии клуб на случай ухода из «Спартака»

1 октября 2023, 13:48
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал совет защитнику «Спартака» Георгию Джикии, куда идти в случае непродления контракта. Он истекает летом.

«Если с ним не продлят контракт, «РЖД Арена» и «Локомотив» идеально для него подходит. Он в «Локомотиве» был, им нужны опытные центральные защитники. Он останется в Москве, не прогадает по финансовым условиям.

Если он «Спартаку» не нужен – пожалуйста, на место Лукаса Фассона», – сказал Генич.

  • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
  • Игрок был в системе «Локомотива» в 2003-2013 годах.
  • У агента Джикии Вадима Шпинева есть ряд клиентов в системе «Локомотива».

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Источник: телеграмм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Джикия Георгий Генич Константин
Комментарии (4)
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Freyd
1696159791
Как же задрали мусолить эту тему
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FCSpartakM
1696162968
Никогда не хейтил Джи, но нет какого-то чувства трагедии,если он уйдет. А локомотив для любого игрока из столичного клуба-самая лучшая альтернатива. Никто хейтить не будет.
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