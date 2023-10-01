Генич предложил Джикии клуб на случай ухода из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал совет защитнику «Спартака» Георгию Джикии, куда идти в случае непродления контракта. Он истекает летом.

«Если с ним не продлят контракт, «РЖД Арена» и «Локомотив» идеально для него подходит. Он в «Локомотиве» был, им нужны опытные центральные защитники. Он останется в Москве, не прогадает по финансовым условиям.

Если он «Спартаку» не нужен – пожалуйста, на место Лукаса Фассона», – сказал Генич.

Джикия в «Спартаке» 7 лет.

Игрок был в системе «Локомотива» в 2003-2013 годах.

У агента Джикии Вадима Шпинева есть ряд клиентов в системе «Локомотива».

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