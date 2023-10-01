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    Генич предложил Джикии клуб на случай ухода из «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал совет защитнику «Спартака» Георгию Джикии, куда идти в случае непродления контракта. Он истекает летом.

    «Если с ним не продлят контракт, «РЖД Арена» и «Локомотив» идеально для него подходит. Он в «Локомотиве» был, им нужны опытные центральные защитники. Он останется в Москве, не прогадает по финансовым условиям.

    Если он «Спартаку» не нужен – пожалуйста, на место Лукаса Фассона», – сказал Генич.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Игрок был в системе «Локомотива» в 2003-2013 годах.
    • У агента Джикии Вадима Шпинева есть ряд клиентов в системе «Локомотива».

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    Источник: телеграмм-канал Сергея Егорова

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    01.10.2023 13:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1046

      FCSpartakM 1 октября, 15:22

      Никогда не хейтил Джи, но нет какого-то чувства трагедии,если он уйдет. А локомотив для любого игрока из столичного клуба-самая лучшая альтернатива. Никто хейтить не будет.

      1
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      Рейтинг: +415

      RedMaksim97 > FCSpartakM 1 октября, 19:42

      Вы же и будете хейтить

      0
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      Рейтинг: +81

      Владимир-Филиппов-vkontak > FCSpartakM 1 октября, 22:10

      На кой нужен этот днищенский лоховоз? Бесполезное пятое колесо.

      0
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      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 15:03

      Так , Фернандес с забегом уже *****, Дзюба тоже достал , ну теперь Джикия на месячишко занял внимание дебилов журналистики.

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      Рейтинг: +1509

      Freyd 1 октября, 14:29

      Как же задрали мусолить эту тему

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