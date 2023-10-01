Реакция Джикии на потерю места в старте «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев передал реакцию игрока на уменьшение игровой практики.

– Как Георгий реагирует на то, что он стал меньше играть?

– Абсолютно нормально. Для него непривычно то, что он стал меньше играть. Но он без панических настроений, без психоза, без нервоза.

Георгий – человек с львиным сердцем, огромной душой и прекрасным воспитанием. Провокаций не будет.