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    Реакция Джикии на потерю места в старте «Спартака»

    Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев передал реакцию игрока на уменьшение игровой практики.

    – Как Георгий реагирует на то, что он стал меньше играть?

    – Абсолютно нормально. Для него непривычно то, что он стал меньше играть. Но он без панических настроений, без психоза, без нервоза.

    Георгий – человек с львиным сердцем, огромной душой и прекрасным воспитанием. Провокаций не будет.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет. Контракт истекает летом.
    • Он капитан команды.
    • Джикия пропустил 2 последних матча «Спартака» в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    01.10.2023 12:01
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 1 октября, 13:35

      главное бабло на скамейке получает и ладно можно не напрягаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 1 октября, 13:32

      Главное чтобы понял все правильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      =Cпapтак= 1 октября, 12:20

      как не крути возраст берет свое.всему когда то приходит время

      2
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