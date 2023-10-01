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    • Мухин осудил забег Фернандеса во время празднования гола «Зенита» в ворота ЦСКА

    Мухин осудил забег Фернандеса во время празднования гола «Зенита» в ворота ЦСКА

    Полузащитника ЦСКА Максима Мухина спросили про эмоциональное празднование гола в ворота москвичей защитником «Зенита» Марио Фернандесом.

    • Матч был 3 сентября.
    • Будучи замененным, Фернандес встретил гол в ворота бывшего клуба ускорением по бровке.
    • Матч закончился со счетом 1:1.

    «Забег Марио? Никак не отреагировал. Дальше пошел. На самом деле, это неприемлемо: пробегать мимо скамейки своей бывшей команды и вот так радоваться… Это не очень хороший поступок», – считает Мухин.

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    Источник: Sport24

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    01.10.2023 00:27
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +602

      arrivalgist 1 октября, 08:20

      Нормально относились бы, и забега не было бы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 1 октября, 08:08

      Один раз в подкат головой сходил..
      Что дальше -то будет?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7332

      sochi-2013 1 октября, 08:01

      спросите тараканова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 07:28

      Походу весь год к этому забегу будут возращаться.
      Дебилизм журналюг просто зашкаливает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +263

      ALEXMAN888 > Алексей З 1 октября, 08:14

      Это точно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4069

      minaev23 1 октября, 00:59

      Это , побежало порадовалось . гнилое в человеке есть в этом

      2
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