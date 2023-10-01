Мухин осудил забег Фернандеса во время празднования гола «Зенита» в ворота ЦСКА

Нормально относились бы, и забега не было бы
Полузащитника ЦСКА Максима Мухина спросили про эмоциональное празднование гола в ворота москвичей защитником «Зенита» Марио Фернандесом.
- Матч был 3 сентября.
- Будучи замененным, Фернандес встретил гол в ворота бывшего клуба ускорением по бровке.
- Матч закончился со счетом 1:1.
«Забег Марио? Никак не отреагировал. Дальше пошел. На самом деле, это неприемлемо: пробегать мимо скамейки своей бывшей команды и вот так радоваться… Это не очень хороший поступок», – считает Мухин.