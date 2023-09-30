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    • Агент ответил, ведет ли Джикия переговоры с другими клубами

    Агент ответил, ведет ли Джикия переговоры с другими клубами

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, заверил, что переговоров с другими клубами нет.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Его контракт истекает в 2024 году.
    • Футболист пропустил 2 последних матча в РПЛ.

    «От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Всe будет хорошо. Георгий – это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки. Любой поворот в клубе в любую сторону будет максимально корректным.

    Может, я когда-то дам какие-то пояснения. Но я их дам, когда буду полностью уверен. Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, всe будет хорошо.

    Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведeм», – сказал Шпинев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    30.09.2023 22:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2261

      Suvorov71 1 час назад

      Ну ладно, главное это хорошо работать, не важно за какую команду ты играешь и приносить болельщикам радость, быть всегда в форме

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