Агент ответил, ведет ли Джикия переговоры с другими клубами

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, заверил, что переговоров с другими клубами нет.

Джикия в «Спартаке» 7 лет.

Его контракт истекает в 2024 году.

Футболист пропустил 2 последних матча в РПЛ.

«От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Всe будет хорошо. Георгий – это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки. Любой поворот в клубе в любую сторону будет максимально корректным.

Может, я когда-то дам какие-то пояснения. Но я их дам, когда буду полностью уверен. Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, всe будет хорошо.

Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведeм», – сказал Шпинев.