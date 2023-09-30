Агент ответил, ведет ли Джикия переговоры с другими клубами

Ну ладно, главное это хорошо работать, не важно за какую команду ты играешь и приносить болельщикам радость, быть всегда в форме
Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, заверил, что переговоров с другими клубами нет.
- Джикия в «Спартаке» 7 лет.
- Его контракт истекает в 2024 году.
- Футболист пропустил 2 последних матча в РПЛ.
«От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Всe будет хорошо. Георгий – это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки. Любой поворот в клубе в любую сторону будет максимально корректным.
Может, я когда-то дам какие-то пояснения. Но я их дам, когда буду полностью уверен. Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, всe будет хорошо.
Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведeм», – сказал Шпинев.