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    • УЕФА намерен успокоить страны, бойкотирующие матчи с Россией, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины

    УЕФА намерен успокоить страны, бойкотирующие матчи с Россией, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины

    Руководство УЕФА считает непоследовательными действия стран, объявивших бойкот матчам с российскими сборными до 17 лет.

    УЕФА ссылается на позицию министерства спорта Украины, которое в июле смягчило позицию и фактически отменило запрет на участие украинских спортсменов в большинстве турниров, где соревнуются россияне в нейтральном статусе.

    УЕФА хочет успокоить страны, бойкотирующие игры с Россией, напомнив им о смягчившейся позиции Украины, пишет журналист Sky Роб Харрис.

    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.
    • О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1640

      rac531 1 час назад

      Украинцы генетически любят предателей)
      Родственные души, понимаешь ли)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7247

      mamba9090909 2 часа назад

      Ну надо же, Украина оказывается влияет на УЕФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20029

      NewLife 2 часа назад

      "УЕФА хочет успокоить страны, бойкотирующие игры с Россией"
      - Гоги, ты Виагру пробовал ?
      - А что это ?
      - Это чтобы ты за ночь два-три раза мог
      - Успокоительное что ли ?

      4
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