УЕФА намерен успокоить страны, бойкотирующие матчи с Россией, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины

Руководство УЕФА считает непоследовательными действия стран, объявивших бойкот матчам с российскими сборными до 17 лет.
УЕФА ссылается на позицию министерства спорта Украины, которое в июле смягчило позицию и фактически отменило запрет на участие украинских спортсменов в большинстве турниров, где соревнуются россияне в нейтральном статусе.
УЕФА хочет успокоить страны, бойкотирующие игры с Россией, напомнив им о смягчившейся позиции Украины, пишет журналист Sky Роб Харрис.
- 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.
- О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.
Источник: «Бомбардир»