УЕФА намерен успокоить страны, бойкотирующие матчи с Россией, ссылаясь на смягчившуюся позицию Украины

Руководство УЕФА считает непоследовательными действия стран, объявивших бойкот матчам с российскими сборными до 17 лет.

УЕФА ссылается на позицию министерства спорта Украины, которое в июле смягчило позицию и фактически отменило запрет на участие украинских спортсменов в большинстве турниров, где соревнуются россияне в нейтральном статусе.

УЕФА хочет успокоить страны, бойкотирующие игры с Россией, напомнив им о смягчившейся позиции Украины, пишет журналист Sky Роб Харрис.