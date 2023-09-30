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    • «Зенит» пропустил 3 гола за 1-й тайм в РПЛ впервые за 16,5 лет – такого не было 472 матча

    «Зенит» пропустил 3 гола за 1-й тайм в РПЛ впервые за 16,5 лет – такого не было 472 матча

    «Зенит» проигрывает «Оренбургу» со счетом 1:3 в гостевом матче 10-го тура РПЛ.

    Все три гола команда Сергея Семака пропустила до перерыва – отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

    Петербуржцы трижды пропустили за первый тайм в чемпионате России впервые с марта 2007 года – 472 матча назад.

    16,5 лет три мяча в ворота «Зенита» за 45 минут отправил «Спартак». Тогда команду тренировал Дик Адвокат.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +35394

      VVM1964 1 час назад

      Ну что же - лиха беда начало !!! ))) Надеюсь теперь это не будет чем то из ряда вон !!! )))

      2
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      Рейтинг: +7295

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Три не предел как любят говорить в порно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2243

      Suvorov71 2 часа назад

      Да, сегодня хороший день, теплый солнечный, да и праздник Вера. Любовь, Надежда, и питерская помойка получила, что так часто ждут болельщики всей нашей огромной Родины, помойные с праздником!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35394

      VVM1964 > Suvorov71 1 час назад

      Получили по полной и за Веру, и за Надежду, и за Любовь !!!, жаль только про мать Софью забыли ! )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1063

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

      Семака "сливают".

      0
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      Рейтинг: +19394

      paracetamol 2 часа назад

      С Семаком все возможно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8783

      nik55 3 часа назад

      помойку надрали-----Оренбург с победой

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      Рейтинг: +11773

      "supermax" > nik55 3 часа назад

      фарм надрал хозяев....во комедия

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