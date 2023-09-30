«Зенит» пропустил 3 гола за 1-й тайм в РПЛ впервые за 16,5 лет – такого не было 472 матча

«Зенит» проигрывает «Оренбургу» со счетом 1:3 в гостевом матче 10-го тура РПЛ.

Все три гола команда Сергея Семака пропустила до перерыва – отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

Петербуржцы трижды пропустили за первый тайм в чемпионате России впервые с марта 2007 года – 472 матча назад.

16,5 лет три мяча в ворота «Зенита» за 45 минут отправил «Спартак». Тогда команду тренировал Дик Адвокат.