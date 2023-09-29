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Фанаты клуба АПЛ шокированы лишним весом игрока – он забивал России на ЧМ
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Текст
«Барсу» обвинили во взяточничестве, и это серьезно. Наказания могут быть разные – даже отстранение от футбола (то есть банкротство)
6
21:30
Григорий Иванов назвал «негодяем» судью матча с «Ростовом»: «Его давно надо было выгнать»
21:18
Видео
Перфоманс Гончаренко после матча с «Ростовом»: на все вопросы интервью ответил молчанием
20:56
РПЛ. «Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Уралом» (2:2), у ростовчан 6 игр подряд без побед
19
20:13
Румменигге объяснил, почему российских юношей допустили до турниров УЕФА
1
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20:45
Рэшфорд купил новое авто через несколько дней после ДТП – внутри очень дорого-богато
20:04
Тен Хаг пожаловался на календарь – «МЮ» идет на 9-м месте
19:49
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Фанаты клуба АПЛ шокированы лишним весом игрока – он забивал России на ЧМ
18:46
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Сборная из самых дорогих травмированных игроков
17:03
Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл на 2-3 месяца
14:25
«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 7 тура чемпионата России, 30 сентября
13:49
«Манчестер Юнайтед» разрешил скандальному вингеру вернуться к тренировкам
1
13:29
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Топ-10 игроков 2000-х по версии FourFourTwo
12:49
«Челси» хочет купить главную звезду Серии А: пять трансферных рекордов могут пасть
09:51
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии, 30 сентября
09:49
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии, 30 сентября
09:47
«Борнмут» – «Арсенал»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии, 30 сентября
08:55
«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе на Холанда
08:46
«Челси» готов предложить рекордную сумму за Осимхена
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28 сентября
21:43
Владельцы «Ливерпуля» продали миноритарную долю в клубе: подробности сделки
09:26
Только одна команда еще не теряла очки в топ-5 лигах Европы
09:09
Мудрик в «Челси»: 0 голов за 1000 минут
5
00:57
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
00:41
Фердинанд не включил ни одного футболиста в топ-4 спортсменов в истории
27 сентября
23:59
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Ньюкасла» (0:1)
1
23:43
Кубок лиги. «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» прошли дальше
1
22:54
«МЮ» намерен продлить тен Хага – команда идет в АПЛ 9-й
20:58
«Астон Вилла» пожаловалась на низкое качество формы
19:13
«Барселона» договорилась о выкупе игрока «Ман Сити» за 35 миллионов
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01:04
Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo: есть представитель СССР
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22:59
Моуринью попросил «Рому» любой ценой подписать игрока «МЮ»
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20:47
Кобелев сравнил клуб РПЛ с лондонским «Арсеналом»
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20:35
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Фанаты клуба АПЛ шокированы лишним весом игрока – он забивал России на ЧМ
Фанаты клуба АПЛ шокированы лишним весом игрока – он забивал России на ЧМ
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Источник:
«Бомбардир»
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