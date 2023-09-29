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    Божович прокомментировал резонансные слова Соболева

    Экс-тренер «Ростова» Миодраг Божович отреагировал на резонансное заявление Александра Соболева.

    Форвард «Спартака» считает, что его команда выиграла бы Лигу Европы в 2022 году, если бы не санкции от УЕФА.

    «Соболев красавчик! Он очень хороший парень. Но слова про Лигу Европы – ерунда.

    «Зенит» выигрывал, ЦСКА тоже, но тогда было другое время. «Спартак» не смог бы одержать победу в Лиге Европы. Это связано как с качеством игроков, так и с количеством», – сказал Божович.

    • «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы в сезоне-2021/22.
    • Московский клуб сыграл против «Легии», «Наполи» и «Лестера».
    • В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА исключили российские команды из турниров под своей эгидой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +570

      odessakmv 1 час назад

      если бы у бабушки был ***, она была бы сара эштон-чирилло

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