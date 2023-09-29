Божович прокомментировал резонансные слова Соболева

Экс-тренер «Ростова» Миодраг Божович отреагировал на резонансное заявление Александра Соболева.

Форвард «Спартака» считает, что его команда выиграла бы Лигу Европы в 2022 году, если бы не санкции от УЕФА.

«Соболев красавчик! Он очень хороший парень. Но слова про Лигу Европы – ерунда.

«Зенит» выигрывал, ЦСКА тоже, но тогда было другое время. «Спартак» не смог бы одержать победу в Лиге Европы. Это связано как с качеством игроков, так и с количеством», – сказал Божович.