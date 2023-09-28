Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Изидор: «Малком говорил, что может остаться в «Зените», если я перейду»

    Изидор: «Малком говорил, что может остаться в «Зените», если я перейду»

    Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о дружбе с Малкомом.

    «Мы познакомились на поле во время матча «Локо» и «Зенита» – он просто подошeл ко мне и начал говорить на французском, сделал несколько комплиментов моей игре.

    Потом нас свeл ближе общий друг, мы начали общаться, и как-то раз Малком даже позвал меня в «Зенит». Сказал, что если я перейду, то он может остаться, но вышло так, что мой переход случился уже после его отъезда.

    Но мы до сих пор не теряем связь – можем, например, созвониться или зарубиться в видеоигру», – заявил Изидор.

    • «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
    • Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.
    • Малкома продали в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

    Новости по теме
    Изидор объяснил свою мотивацию играть в России, несмотря на бан УЕФА 1
    Изидор заявил, что не предавал «Локомотив» 1
    Изидор назвал свои цели в «Зените» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+