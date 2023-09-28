Изидор: «Малком говорил, что может остаться в «Зените», если я перейду»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о дружбе с Малкомом.

«Мы познакомились на поле во время матча «Локо» и «Зенита» – он просто подошeл ко мне и начал говорить на французском, сделал несколько комплиментов моей игре.

Потом нас свeл ближе общий друг, мы начали общаться, и как-то раз Малком даже позвал меня в «Зенит». Сказал, что если я перейду, то он может остаться, но вышло так, что мой переход случился уже после его отъезда.

Но мы до сих пор не теряем связь – можем, например, созвониться или зарубиться в видеоигру», – заявил Изидор.