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    Зидан сфотографировался с Месси и Бекхэмом в США

    Зинедин Зидан посетил финальный матч US Open Cup между «Интером Майами» и «Динамо Хьюстон» (1:2).

    В США француз встретился с совладельцем «Интера» Дэвидом Бекхэмом и главной звездой клуба Лионелем Месси. Они сделали совместное фото.

    • Зидан играл с Бекхэмом за «Реал».
    • Месси противостоял Зинедину в составе «Барселоны».
    • Аргентинец не вышел на финал US Open Cup из-за травмы.

    Фото: твиттер Goal

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Сергей-Викторов-vkontakte 1 минуту назад

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