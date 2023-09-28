Зидан сфотографировался с Месси и Бекхэмом в США

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Зинедин Зидан посетил финальный матч US Open Cup между «Интером Майами» и «Динамо Хьюстон» (1:2).
В США француз встретился с совладельцем «Интера» Дэвидом Бекхэмом и главной звездой клуба Лионелем Месси. Они сделали совместное фото.
- Зидан играл с Бекхэмом за «Реал».
- Месси противостоял Зинедину в составе «Барселоны».
- Аргентинец не вышел на финал US Open Cup из-за травмы.
Фото: твиттер Goal