Гаджиев предложил для Джикии новую позицию в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев предложил «Спартаку» попробовать защитника Георгия Джикию на новой позиции.

«Джикия пришел ко мне в «Амкар» как крайний защитник. Он изначально был на этой позиции. Центральным защитником мы стали ставить Георгия, потому что считали, что у него есть необходимые качества, чтобы он играл на этой позиции. Сейчас в «Спартаке» наигрывается связка центральных защитников Алексис Дуарте – Срджан Бабич, из-за этого Джикия сейчас на замене.

У Георгия есть качества для крайнего защитника – скорость, хорошая подача, может обыграть и забить. Если он сейчас находится в хорошем физическом состоянии, то он мог бы играть с краю обороны «Спартака». На этой позиции он тянет уровень РПЛ», – сказал Гаджиев.

Джикия в «Спартаке» 7 лет.

Его контракт истекает в 2024 году.

Джикия пропустил 2 последних матча «Спартака» в РПЛ.

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