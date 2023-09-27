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Гаджиев предложил для Джикии новую позицию в «Спартаке»

27 сентября 2023, 23:22
3

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев предложил «Спартаку» попробовать защитника Георгия Джикию на новой позиции.

«Джикия пришел ко мне в «Амкар» как крайний защитник. Он изначально был на этой позиции. Центральным защитником мы стали ставить Георгия, потому что считали, что у него есть необходимые качества, чтобы он играл на этой позиции. Сейчас в «Спартаке» наигрывается связка центральных защитников Алексис ДуартеСрджан Бабич, из-за этого Джикия сейчас на замене.

У Георгия есть качества для крайнего защитника – скорость, хорошая подача, может обыграть и забить. Если он сейчас находится в хорошем физическом состоянии, то он мог бы играть с краю обороны «Спартака». На этой позиции он тянет уровень РПЛ», – сказал Гаджиев.

  • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
  • Его контракт истекает в 2024 году.
  • Джикия пропустил 2 последних матча «Спартака» в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Гаджиев Гаджи
Комментарии (3)
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VVM1964
1695847400
А что - любопытно было бы ... Ну уж не хуже Денисова то был бы, но годы - не знаю, раньше скорость порой была ого-го ...
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rash1959
1695877515
"...скорость, хорошая подача, может обыграть и забить..." - как раз из-за того, что ЭТОГО он сделать хорошо не может, он и сел на лавку. А Гаджиеву давно пора на печи кости греть.
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