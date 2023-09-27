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    Гаджиев предложил для Джикии новую позицию в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев предложил «Спартаку» попробовать защитника Георгия Джикию на новой позиции.

    «Джикия пришел ко мне в «Амкар» как крайний защитник. Он изначально был на этой позиции. Центральным защитником мы стали ставить Георгия, потому что считали, что у него есть необходимые качества, чтобы он играл на этой позиции. Сейчас в «Спартаке» наигрывается связка центральных защитников Алексис ДуартеСрджан Бабич, из-за этого Джикия сейчас на замене.

    У Георгия есть качества для крайнего защитника – скорость, хорошая подача, может обыграть и забить. Если он сейчас находится в хорошем физическом состоянии, то он мог бы играть с краю обороны «Спартака». На этой позиции он тянет уровень РПЛ», – сказал Гаджиев.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Его контракт истекает в 2024 году.
    • Джикия пропустил 2 последних матча «Спартака» в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    27.09.2023 23:22
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +35379

      VVM1964 43 минуты назад

      А что - любопытно было бы ... Ну уж не хуже Денисова то был бы, но годы - не знаю, раньше скорость порой была ого-го ...

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