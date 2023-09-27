«Барселона» договорилась о выкупе игрока «Ман Сити» за 35 миллионов

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«Барселона» намерена оставить в клубе защитника Жоау Канселу после окончания аренды.
По информации El Chiringuito, каталонцы устно договорились с «Манчестер Сити» о выкупе португальца за 35 миллионов евро.
- Канселу арендован до лета.
- Он стоит 50 миллионов евро.
- Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2027 года.