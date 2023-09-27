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    • «Барселона» договорилась о выкупе игрока «Ман Сити» за 35 миллионов

    «Барселона» договорилась о выкупе игрока «Ман Сити» за 35 миллионов

    «Барселона» намерена оставить в клубе защитника Жоау Канселу после окончания аренды.

    По информации El Chiringuito, каталонцы устно договорились с «Манчестер Сити» о выкупе португальца за 35 миллионов евро.

    • Канселу арендован до лета.
    • Он стоит 50 миллионов евро.
    • Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2027 года.

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    Источник: El Chiringuito

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      mishka-star 24 минуты назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +102628

      zigbert 1 час назад

      Что то уж очень легко Ман Сити хочет расстаться с Канселу.

      0
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      Рейтинг: +14959

      Skull_Boy > zigbert 56 минут назад

      От него проблем больше, чем игры, а Барса в последнее время только покупает списанных, да лавочников, а он и есть списанный лавочник

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      Рейтинг: +102628

      zigbert > Skull_Boy 51 минуту назад

      Все же Хави видит в нем некий потенциал.

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