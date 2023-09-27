Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» – «Реал Сосьедад», 7-й тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 22:30 по московскому времени.

В матче прошлого тура «Валенсия» не смогли победить «Альмерию» и сыграли вничью со счетом 2:2. «Реал Сосьедад» в результативном матче обыграли «Хетфе» со счетом 4:3.

Сейчас «Валенсия» занимает 6 место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» расположился всего на 2 строчки ниже и занимает 8 место в чемпионате Испании после пяти туров.

Стартовые составы на матч:

«Валенсия»: Мамардашвили, Диакаби, Коррейя, Озкачар, Гайя, Герра, Лопес, Пепелу, Амалла, Мартинес, Дуро.

Главный тренер: Рубен Бараха

«Реал Сосьедад»: Алекс, Элустондо, Тирни, Траоре, Пачеко, Мерино, Туррьентес, Гонсалес, Фернандес, Шо, Оярсабаль.

Главный тренер: Иманол Альгуасил

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Валенсия» – «Реал Сосьедад»