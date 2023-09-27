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    • «Валенсия» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября

    «Валенсия» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября

    Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия»«Реал Сосьедад», 7-й тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 22:30 по московскому времени.

    В матче прошлого тура «Валенсия» не смогли победить «Альмерию» и сыграли вничью со счетом 2:2. «Реал Сосьедад» в результативном матче обыграли «Хетфе» со счетом 4:3.

    Сейчас «Валенсия» занимает 6 место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» расположился всего на 2 строчки ниже и занимает 8 место в чемпионате Испании после пяти туров.

    Вероятные составы на матч:

    «Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Диакаби, Коррейя, Гайя, Герра, Альмейда, Пепелу, Амалла, Мартинес, Дуро.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Тирни, Траоре, Пачеко, Ле Норман, Субименди, Мерино, Шо, Кубо, Мендес, Оярсабаль.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Валенсия» – «Реал Сосьедад»

    • Встречу в прямом эфире покажет OKKO, за онлайн-трасляцией можно будет следить на MEGOGO.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Валенсия-Реал Сосьедад смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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