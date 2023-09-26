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    • «Валенсия» – «Реал-Сосьедад»: прогноз на матч 7 тура Примеры, 27 сентября

    «Валенсия» – «Реал-Сосьедад»: прогноз на матч 7 тура Примеры, 27 сентября

    В среду, 27 сентября, состоится матч «Валенсия» – «Реал-Сосьедад». Начало игры запланировано на 22:30 по московскому времени.

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» идут на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда на шесть баллов отстает от лидирующих «Барселоны» и «Жироны». «Валенсия» выиграла три матча, один матч свела к ничьей, но при этом потерпела два поражения. Команда отличилась девятью голами, но при этом пропустила шесть мячей.

    «Реал-Сосьедад»

    Сан-себастьянцы идут восьмыми в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе девять очков. «Реал Сосьедад» в шести матчах национального первенства наколотил 12 голов, но при этом команда пропустила 10 мячей.

    Факты

    Команды ранее встречались 160 раз. «Валенсия» выиграла в 69 встречах, а сан-себастьянцы праздновали успех 50 раз.

    Наш прогноз на игру

    В предстоящей встрече обе команды имеют равные шансы на успех, но у «Валенсии» есть небольшое преимущество – команда играет в родных стенах. Предположим, что «летучие мыши» и выйдут победителями из этой встречи. Наш прогноз – победа «Валенсии» (2.73).

    Источник: Бомбардир

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