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    • «Интер» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2023

    «Интер» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» – «Сассуоло», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 21:45 по московскому времени.

    В предыдущем матче «Интер» обыграл «Эмполи» с минимальным счетом. «Сассуоло» неожиданно смогли забить «Ювентусу» 4 гола и матч завершися победой со счетом 4:2.

    На данный момнет «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Сассуоло» занимает только 12 место.

    Вероятные составы на матч:

    «Интер»: Зоммео, Де Врей, Ачерби, Дариман, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Сассуоло»: Краньо, Эртич, Винья, Тольян, Энрике, Берарди, Байрами, Болока, Лориенте, Пинамонти.

    Главный тренер: Алессио Дионизи

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Сассуоло»

    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1», за онлайн-трасляцией можно будет следить на Sportbox.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Интер-Сассуоло смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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