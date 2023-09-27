Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» и «Сассуоло», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 21:45 по московскому времени.

В предыдущем матче «Интер» обыграл «Эмполи» с минимальным счетом. «Сассуоло» неожиданно смогли забить «Ювентусу» 4 гола и матч завершися победой со счетом 4:2.

На данный момнет «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Сассуоло» занимает только 12 место.

Стартовые составы на матч:

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Дариман, Бастони, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

«Сассуоло»: Краньо, Эртич, Винья, Тольян, Вити, Энрике, Берарди, Байрами, Болока, Лориенте, Пинамонти.

Главный тренер: Алессио Дионизи

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Сассуоло»