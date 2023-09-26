Англия будет бойкотировать турниры с участием юношеских команд из России: официальное заявление

Английская футбольная ассоциация сделала заявление в связи с потенциальным возвращением сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.

Также им запретят играть на территории РФ.

Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

«Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА.

Наша позиция остается неизменной: команды Англии не будут играть против российских команд», – цитирует заявление ассоциации The Times.