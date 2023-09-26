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    • Англия будет бойкотировать турниры с участием юношеских команд из России: официальное заявление

    Англия будет бойкотировать турниры с участием юношеских команд из России: официальное заявление

    Английская футбольная ассоциация сделала заявление в связи с потенциальным возвращением сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

    «Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА.

    Наша позиция остается неизменной: команды Англии не будут играть против российских команд», – цитирует заявление ассоциации The Times.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19999

      ilichkadr 1 час назад

      Любителей бойкотировать надо исключать из турнира или на худой конец дать возможность выступать под флагом ЛГБТ. Всё сразу станет на свои места.

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      Рейтинг: +1282

      Айболид 1 час назад

      Англицкия леди истерятъ .

      1
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      Рейтинг: +576

      Damir07 1 час назад

      Да пошли они нафиг они нужны
      Привет тут пацаны им 16 17 лет только блин это все закончиться и потом что они будут делать

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      Рейтинг: +2566

      Январь 59 1 час назад

      Без российских взносов и спонсорских денег этот турнир не состоится. Денег не хватит.

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      Рейтинг: +16421

      Алексей З > Январь 59 58 минут назад

      Что за хня у вас в голове ? Вы не заметили , что в Европе и без наших взносах и без газа и нефти живут и не бедствуют.

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      Рейтинг: +1980

      lek! 1 час назад

      Отвечаю не будут они бойкотировать , тряпки . Только на пушку берут .

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