Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» – «Барселона», 6 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 22:30 по московскому времени.
Предполагаемые стартовые составы на матч:
«Мальорка»: Райкович, Настасич, Копете, Маффео, Гонсалес, Абдон, Бечай, Родригес, Санчес, Вальент, Мурики
Главный тренер: Хавьер Агирре
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«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Бальде, Араухо, Мартинес, Гави, Ромеу, Гюндоган, Торрес, Рафинья, Феликс
Главный тренер: Хави
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Мальорка» – «Барселона»
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Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир