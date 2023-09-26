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    • «Мальорка» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023

    «Мальорка» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» – «Барселона», 6 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 22:30 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Мальорка»: Райкович, Настасич, Копете, Маффео, Гонсалес, Абдон, Бечай, Родригес, Санчес, Вальент, Мурики

    Главный тренер: Хавьер Агирре

    ___________________________________________________________________________________

    «Барселона»: тер Штеген, Канселу, Бальде, Араухо, Мартинес, Гави, Ромеу, Гюндоган, Торрес, Рафинья, Феликс

    Главный тренер: Хави

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Мальорка»«Барселона»

    Источник: Бомбардир

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