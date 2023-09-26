В Госдуме отреагировали на предложение УЕФА вернуть юниорскую сборную России в международные турниры

Идиоты.
Всем объяснили , что не будет возврата до окончания СВО.
Просто УЕФА показал , что дети не должны отвечать за преступления взрослых.
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о потенциальном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.
«Важное событие в российском и международном футболе. Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам.
Это может быть сигналом для федераций в командных видах спорта, а также для МОК в плане изменения критериев допуска. Повод для пересмотра рекомендации», – заявил Свищев.
- В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
- Также им запретят играть на территории РФ.
- Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.