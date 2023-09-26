Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • В Госдуме отреагировали на предложение УЕФА вернуть юниорскую сборную России в международные турниры

    В Госдуме отреагировали на предложение УЕФА вернуть юниорскую сборную России в международные турниры

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о потенциальном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    «Важное событие в российском и международном футболе. Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам.

    Это может быть сигналом для федераций в командных видах спорта, а также для МОК в плане изменения критериев допуска. Повод для пересмотра рекомендации», – заявил Свищев.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

    Новости по теме
    Депутат прогнозирует бойкоты после предложения УЕФА о допуске юниорской сборной России
    «РФС может и не принять такие условия»: Колосков – о предложении УЕФА по допуску юниорской сборной России
    Президент УЕФА прокомментировал предложение вернуть юниорскую сборную России в международные турниры 2
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16421

      Алексей З 2 часа назад

      Идиоты.
      Всем объяснили , что не будет возврата до окончания СВО.
      Просто УЕФА показал , что дети не должны отвечать за преступления взрослых.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4883

      Oldtrafford83 > Алексей З 2 часа назад

      А что преступного совершили футболисты раз уж ты в таком контексте пишешь или снова наркоты объелся лицемер ты "наш"?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1901

      Таврида > Алексей З 1 час назад

      УЕФА показал, что в Югославии детей бомбить и убивать можно и ничего за это не будет, если это "правильные" убийцы - твои хозяева. Кстати, Леха Заднеприводный, сколько они тебе за такие посты платят, на бочку варенья и корзину печенья хватило?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6969

      Антибиотик > Алексей З 1 час назад

      Просто УЕФА в очередной раз хотят унизить нас, заставив выступать без гимна и флага! Этот позор нельзя допустить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6969

      Антибиотик > Алексей З 1 час назад

      Какие преступления ты имеешь ввиду?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16421

      Алексей З > Oldtrafford83 28 минут назад

      Взрослые по крайней мере хоть как-то влияют на политическую жизнь в стране, в отличии от детей.
      Футболист - такой же гражданин своей страны , как врач , учитель , военный или депутат...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16421

      Алексей З > Таврида 23 минуты назад

      По себе всех не мерь.
      Ты поскуда спокойно жил в украинском Крыму, а теперь блдь вдруг таким ярым патриотом стал. Чем тебя мразь купили ?
      В Югославии сербы и хорваты резали друг друга, только военное вмешательство это остановило, хотя бомбёжки никто не оправдывает.
      В Гааге судили за геноцид и сербов и хорватов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16421

      Алексей З > Антибиотик 23 минуты назад

      Угомонись , патриот., пусть дети в футбол играют со своими ровесниками.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16421

      Алексей З > Антибиотик 22 минуты назад

      Погугли.
      Из за чего все эти санкции.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1901

      Таврида > Алексей З 12 минут назад

      Ты, мразота дырявая, уже весь анус своим хозяевам зализал, так что свою гнилую пасть не открывай, а то говном на весь сайт воняет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7254

      Из Твери Леха > Антибиотик 5 минут назад

      А уже гордость смысла нет показывать, т.к. уже смирились с отсутствием гимна и флага на прошлых олимпиадах. Раньше надо было это делать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16421

      Алексей З > Таврида 4 минуты назад

      Походу я в точку попал , раз кроме ругани ничто сказать не можешь.
      Что , бывший украинец , продал одну родину , предложат больше и вторую продашь.
      Эх мразь !!! Перебежчик .

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+