В Госдуме отреагировали на предложение УЕФА вернуть юниорскую сборную России в международные турниры

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о потенциальном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

«Важное событие в российском и международном футболе. Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам.

Это может быть сигналом для федераций в командных видах спорта, а также для МОК в плане изменения критериев допуска. Повод для пересмотра рекомендации», – заявил Свищев.