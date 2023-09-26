Мостовой назвал лучшую пару центральных защитников «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал тот факт, что защитник Георгий Джикия перестал попадать в состав московского клуба.

Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.

Защитник в «Спартаке» 7 лет.

Он капитан команды.

«То, что Джикия не выходит играть в старте, вряд ли скажется на атмосфере в команде. Когда ты выигрываешь, атмосфера всегда нормальная. Когда проигрываешь, то атмосфера меняется.

Для меня в этой ситуации все просто. Когда Бабич вышел первый раз на замену, я сразу сказал, что он точно будет основным игроком. Единственное, вопрос, что выбор пал на Джикию. Лично я ничего плохого в игре Георгия не видел.

Джикия не ошибался так, как это делал тот же Дуарте. Я думаю, что Джикия и Бабич будут неплохо выглядеть в центре защиты вдвоем. Но то, что Бабич сейчас защитник номер один – это однозначно. Плюс он ещe и гол забил. А у Джикии просто сейчас неприятный момент такой и все.

Просто когда команда выигрывает, тренер вряд ли будет что-то менять», – сказал Мостовой.