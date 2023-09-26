Мостовой назвал лучшую пару центральных защитников «Спартака»

В Спартаке есть защитники??? Ржу ни могу!!!...)))
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал тот факт, что защитник Георгий Джикия перестал попадать в состав московского клуба.
- Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.
- Защитник в «Спартаке» 7 лет.
- Он капитан команды.
«То, что Джикия не выходит играть в старте, вряд ли скажется на атмосфере в команде. Когда ты выигрываешь, атмосфера всегда нормальная. Когда проигрываешь, то атмосфера меняется.
Для меня в этой ситуации все просто. Когда Бабич вышел первый раз на замену, я сразу сказал, что он точно будет основным игроком. Единственное, вопрос, что выбор пал на Джикию. Лично я ничего плохого в игре Георгия не видел.
Джикия не ошибался так, как это делал тот же Дуарте. Я думаю, что Джикия и Бабич будут неплохо выглядеть в центре защиты вдвоем. Но то, что Бабич сейчас защитник номер один – это однозначно. Плюс он ещe и гол забил. А у Джикии просто сейчас неприятный момент такой и все.
Просто когда команда выигрывает, тренер вряд ли будет что-то менять», – сказал Мостовой.