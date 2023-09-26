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    • Мостовой назвал лучшую пару центральных защитников «Спартака»

    Мостовой назвал лучшую пару центральных защитников «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал тот факт, что защитник Георгий Джикия перестал попадать в состав московского клуба.

    • Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.
    • Защитник в «Спартаке» 7 лет.
    • Он капитан команды.

    «То, что Джикия не выходит играть в старте, вряд ли скажется на атмосфере в команде. Когда ты выигрываешь, атмосфера всегда нормальная. Когда проигрываешь, то атмосфера меняется.

    Для меня в этой ситуации все просто. Когда Бабич вышел первый раз на замену, я сразу сказал, что он точно будет основным игроком. Единственное, вопрос, что выбор пал на Джикию. Лично я ничего плохого в игре Георгия не видел.

    Джикия не ошибался так, как это делал тот же Дуарте. Я думаю, что Джикия и Бабич будут неплохо выглядеть в центре защиты вдвоем. Но то, что Бабич сейчас защитник номер один – это однозначно. Плюс он ещe и гол забил. А у Джикии просто сейчас неприятный момент такой и все.

    Просто когда команда выигрывает, тренер вряд ли будет что-то менять», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Сегодня, 11:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21827

      Cleaner 2 часа назад

      В Спартаке есть защитники??? Ржу ни могу!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1472

      Номэд > Cleaner 2 часа назад

      ЦСКА установил клубный антирекорд.
      15 пропущенных мячей за 9 туров – худший результат в истории ЦСКА.
      Ржи дальше, мерин!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4148

      шахта Заполярная > Cleaner 1 час назад

      Прими пургенчику - сможешь.

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