Тренер «Ариса» рассказал, чего не хватает Кокорину

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о физической форме нападающего Александра Кокорина после возвращения в команду.

– Я доволен, как он приехал, в какой он функциональной готовности. Конечно, он мало играл в «Фиорентине» и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой у него сумасшедший. Адаптацию ему проходить не надо. Он хорошо понимает меня, ритм чувствует. Так что все хорошо.

Первым таймом матча со «Спартой» он и сам был недоволен. К нему у нас особенные требования. Но он тоже давно не был в еврокубках, возможно, было какое-то волнение. Второй тайм в его исполнении мне понравился.

– В перерыве был какой-то разговор?

– У нас всегда разговор в перерыве. Есть возможность показывать ошибки первого тайма на экране и внести нужные коррективы, а также с каждым лично пообщаться, в целом еще эмоционально зарядить коллектив и настроить на предстоящие минуты. Все в совокупности.

– В ближайшее время он должен быть на пике формы?

– Не сказать, что он физически не готов. Просто в «Фиорентине» были другие требования, а также мало игровой нагрузки.