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    Тренер «Ариса» рассказал, чего не хватает Кокорину

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о физической форме нападающего Александра Кокорина после возвращения в команду.

    – Я доволен, как он приехал, в какой он функциональной готовности. Конечно, он мало играл в «Фиорентине» и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой у него сумасшедший. Адаптацию ему проходить не надо. Он хорошо понимает меня, ритм чувствует. Так что все хорошо.

    Первым таймом матча со «Спартой» он и сам был недоволен. К нему у нас особенные требования. Но он тоже давно не был в еврокубках, возможно, было какое-то волнение. Второй тайм в его исполнении мне понравился.

    – В перерыве был какой-то разговор?

    – У нас всегда разговор в перерыве. Есть возможность показывать ошибки первого тайма на экране и внести нужные коррективы, а также с каждым лично пообщаться, в целом еще эмоционально зарядить коллектив и настроить на предстоящие минуты. Все в совокупности.

    – В ближайшее время он должен быть на пике формы?

    – Не сказать, что он физически не готов. Просто в «Фиорентине» были другие требования, а также мало игровой нагрузки.

    • В активе Кокорина гол и ассист в 3 играх после возвращения в «Арис».
    • Права на россиянина принадлежат «Фиорентине».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5104

      Ziklop 15 минут назад

      когда кокорин был в хорошей физической форме? да никогда, он постоянно в пьянках и гулянка , игр выдаст неплохую и отмечать!

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