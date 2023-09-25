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    Соболев признался, что волнуется за Джикию

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ситуации защитника Георгия Джикии.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Он капитан команды.
    • Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.

    – Есть волнение за Георгия Тамазовича. Он не попадает в состав, ничего себе.

    – Я тоже волнуюсь. Так бывает. Тоже переживаю, он мой друг.

    – Он как реагирует?

    – В принципе, он всегда спокоен. Он настоящий капитан, сдержанный человек. Точно не показывает ни обид, ни чего-то такого. Работает так же, как и раньше, и ждет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10068

      САДЫЧОК 33 минуты назад

      ...Ждет...Когда друзья сольют Абаскаля или защиту!

      0
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      Рейтинг: +10

      Олег-Нек-vkontakte 54 минуты назад

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      Рейтинг: +361

      Александр.Т. 1 час назад

      Скоро и Соболев потеряет место в составе с такой результативностью голов (2гола в рпл и то один с пенальти) может уже бы потерял если бы норм напа высокого приобрели

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      Рейтинг: +1280

      ВасяК > Александр.Т. 1 час назад

      А по распасовкам как???

      1
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      Рейтинг: +10068

      САДЫЧОК > ВасяК 32 минуты назад

      Он признался, что бил по воротам , но получился пас!

      0
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