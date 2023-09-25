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Соболев признался, что волнуется за Джикию

25 сентября 2023, 14:59
9

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ситуации защитника Георгия Джикии.

  • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
  • Он капитан команды.
  • Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.

– Есть волнение за Георгия Тамазовича. Он не попадает в состав, ничего себе.

– Я тоже волнуюсь. Так бывает. Тоже переживаю, он мой друг.

– Он как реагирует?

– В принципе, он всегда спокоен. Он настоящий капитан, сдержанный человек. Точно не показывает ни обид, ни чего-то такого. Работает так же, как и раньше, и ждет.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (9)
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Александр.Т.
1695644021
Скоро и Соболев потеряет место в составе с такой результативностью голов (2гола в рпл и то один с пенальти) может уже бы потерял если бы норм напа высокого приобрели
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Олег-Нек-vkontakte
1695647905
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САДЫЧОК
1695649200
...Ждет...Когда друзья сольют Абаскаля или защиту!
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моэм
1695658733
Тебе то зачем волноваться . раз сам Джикия не волнуется , он то знает , что " свой " контракт получит по любому и не обязательно в Спартаке с его "отличной" защитой.... 29-30 лет для защитника в РПЛ далеко не предел ....думаю вся закавыка скорее не в зарплате . а в сроке предполагаемого контракта
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zigbert
1695671168
Конечно для Джикии это удар но все нормализуется с подписанием нового контракта.
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