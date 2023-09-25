Соболев признался, что волнуется за Джикию

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ситуации защитника Георгия Джикии.

Джикия в «Спартаке» 7 лет.

Он капитан команды.

Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.

– Есть волнение за Георгия Тамазовича. Он не попадает в состав, ничего себе.

– Я тоже волнуюсь. Так бывает. Тоже переживаю, он мой друг.

– Он как реагирует?

– В принципе, он всегда спокоен. Он настоящий капитан, сдержанный человек. Точно не показывает ни обид, ни чего-то такого. Работает так же, как и раньше, и ждет.