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    • «Мальорка» – «Барселона»: прогноз на матч 7 тура Примеры, 26 сентября

    «Мальорка» – «Барселона»: прогноз на матч 7 тура Примеры, 26 сентября

    Во вторник, 26 сентября, состоится матч «Мальорка» – «Барселона». Начало игры запланировано на 22:30 по московскому времени.

    «Мальорка»

    Команда идет на 16 месте в турнирной таблице, имея в своем активе пять очков. В шести сыгранных играх чемпионата страны была одержана только одна победа, в двух матчах зафиксирована ничья, а в трех поединках – поражение. Отметим, «Мальорка» забила семь голов, но при этом команда пропустила десять мячей.

    «Барселона»

    Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, имея в своем активе 16 очков. Подопечные Хави пока не знают поражений в новом сезоне Примеры – пять побед и ничья. С забитыми и пропущенными голами тоже все прекрасно – 16 забитых и 6 пропущенных.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 71 матч, в которых 17 раза побеждала «Мальорка», а 42 раза победу праздновали футболисты «Барселоны».

    Наш прогноз на игру

    В этой игре все очевидно – «Барса», несмотря на выездной характер встречи, фаворит противостояния. Наверняка подопечные Хави и победят. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.63).

    Источник: Бомбардир

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