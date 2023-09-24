Во вторник, 26 сентября, состоится матч «Мальорка» – «Барселона». Начало игры запланировано на 22:30 по московскому времени.

«Мальорка»

Команда идет на 16 месте в турнирной таблице, имея в своем активе пять очков. В шести сыгранных играх чемпионата страны была одержана только одна победа, в двух матчах зафиксирована ничья, а в трех поединках – поражение. Отметим, «Мальорка» забила семь голов, но при этом команда пропустила десять мячей.

«Барселона»

Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, имея в своем активе 16 очков. Подопечные Хави пока не знают поражений в новом сезоне Примеры – пять побед и ничья. С забитыми и пропущенными голами тоже все прекрасно – 16 забитых и 6 пропущенных.

Факты

История противостояния команд насчитывает 71 матч, в которых 17 раза побеждала «Мальорка», а 42 раза победу праздновали футболисты «Барселоны».

Наш прогноз на игру

В этой игре все очевидно – «Барса», несмотря на выездной характер встречи, фаворит противостояния. Наверняка подопечные Хави и победят. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.63).