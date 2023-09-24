Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал», 6-й тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Кансеко, Коке, Ньигес, Лино, Льоренте, Молина, Гризманн, Мората.
Главный тренер: Диего Симеоне
«Реал»: Аррисабалага, Алаба, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Кросс, Модрич, Камавинга, Вальверде, Родриго.
Главный тренер: Карло Анчелотти
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»
Прямой эфир встречи будет проходить на Okko. Игру также будет «транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»