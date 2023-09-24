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    • «Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал», 6-й тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы команд:

    «Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Кансеко, Коке, Ньигес, Лино, Льоренте, Молина, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Реал»: Аррисабалага, Алаба, Начо, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Родриго, Хоселу.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Атлетико»«Реал»

    Прямой эфир встречи будет проходить на Okko. Игру также будет «транслировать «Фонбет».

    Реал-Атлетико смотреть онлайн бесплатно

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    Источник: «Бомбардир»

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