Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал», 6-й тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Кансеко, Коке, Ньигес, Лино, Льоренте, Молина, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Реал»: Аррисабалага, Алаба, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Кросс, Модрич, Камавинга, Вальверде, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»

Прямой эфир встречи будет проходить на Okko. Игру также будет «транслировать «Фонбет».