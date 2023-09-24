Агент Джикии высказался о продлении контракта со «Спартаком» на фоне потери игроком места в старте

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался по вопросу продления контракта игрока. Он истекает летом.

«Повлияет ли ситуация с сокращением игрового времени Джикии на продление контракта? Мне сложно сказать. Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнения тренера. Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет», – сказал Шпинев.