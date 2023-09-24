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    • Широков выделил сильнейшего хоккеиста среди российских футболистов – это экс-спартаковец

    Широков выделил сильнейшего хоккеиста среди российских футболистов – это экс-спартаковец

    Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков выделил лучшего хоккеиста среди российских футболистов.

    «Кто из футболистов лучше всех играет в хоккей? Александр Мостовой. Играет периодически. Можно ли его назвать царем хоккея? Вряд ли. Когда у меня хоть одну игру выиграет, тогда назовeм (смеется). Пока не готов», – сказал Широков.

    • В хоккей также, в частности, играет Вадим Евсеев.
    • Широков занимает пост врио главного тренера «Леон Сатурна».
    • Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21809

      Cleaner 2 часа назад

      Гопник Широков, все помнят, что ты ОТМАЗАННЫЙ!!!...(((

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