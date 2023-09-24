Широков выделил сильнейшего хоккеиста среди российских футболистов – это экс-спартаковец

Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков выделил лучшего хоккеиста среди российских футболистов.

«Кто из футболистов лучше всех играет в хоккей? Александр Мостовой. Играет периодически. Можно ли его назвать царем хоккея? Вряд ли. Когда у меня хоть одну игру выиграет, тогда назовeм (смеется). Пока не готов», – сказал Широков.