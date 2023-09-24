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    • «На уровне лучших матчей в Европе»: Колосков – о дерби «Спартака» и «Динамо»

    «На уровне лучших матчей в Европе»: Колосков – о дерби «Спартака» и «Динамо»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил зрелищность матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

    «Игра великолепная, на уровне лучших матчей в Европе. И то, в топ-лигах порой слишком много бессмысленных перекатов мяча, муторный футбол, аж смотреть не хочется. А тут невозможно было оторваться вплоть до последней секунды», – сказал Колосков.

    • Единственный гол был на 7-й минуте.
    • У «Спартака» 3 сухие победы подряд.
    • Команда отстает от 1-го места на 2 очка.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1503

      Sedoi_Goblin 47 минут назад

      А дядечка из федерации гандбола сказал,что наши клубы деградировали. Он это сказал в сравнении матчей ЛЧ и ЛЕ на этой неделе. Я бы от себя добавил,что они деградировали гораздо раньше... Лет так на десять..

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      Рейтинг: +19825

      NewLife 1 час назад

      Две- три быстрых атаки Спартака в первом тайме были действительно на уровне топовых евро клубов, в остальном, кроме двух выходов один а один Квинси, ничего особенного.

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      Рейтинг: +27

      Босота Сахары 1 час назад

      Мы наверное, разные матчи смотрели...С Колосковым..

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      Рейтинг: +2135

      Suvorov71 > Босота Сахары 14 минут назад

      похоже вы правы, я тоже не отметил, что то такого, ну вы меня поняли

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