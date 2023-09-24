«На уровне лучших матчей в Европе»: Колосков – о дерби «Спартака» и «Динамо»

А дядечка из федерации гандбола сказал,что наши клубы деградировали. Он это сказал в сравнении матчей ЛЧ и ЛЕ на этой неделе. Я бы от себя добавил,что они деградировали гораздо раньше... Лет так на десять..
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил зрелищность матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).
«Игра великолепная, на уровне лучших матчей в Европе. И то, в топ-лигах порой слишком много бессмысленных перекатов мяча, муторный футбол, аж смотреть не хочется. А тут невозможно было оторваться вплоть до последней секунды», – сказал Колосков.
- Единственный гол был на 7-й минуте.
- У «Спартака» 3 сухие победы подряд.
- Команда отстает от 1-го места на 2 очка.